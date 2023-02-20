Vakıfbank emekli olan kişilere müjdeli haber sundu! Emekli maaşlarına getirenlere para verecek

Emekli promosyonları bankalar arasında farklı tutarlarda ödenmeye devam ediyor. Vakıfbank'ın Şubat ayı için emekliler için ödenmesi planlanan tutarlarda yeniden hesaplamaya gidildi. Birçok emekli için sevindirici bir gelişme olan ve promosyon ile ilgili detaylar ise banka tarafından ifade edildi.

Promosyon İçin Gereken İşlemler Neler?

Vakıfbank'ın yeniden gözden geçirdiği emekli promosyon ücretlerinin alınması için şartların neler olduğu da banka tarafından ayrıntılı olarak açıklandı. Emekli aylığını 3 yıllığına Vakıfbank'tan almak için onay veren emeklilere promosyonların ödeneceği ifade edildi. Ödenmesi gereken promosyonların ise maaş tutarlarına göre belirlendiği ve hangi aralıklarda olduğu da ayrıntılı olarak açıklandı. Emekli vatandaşlar için oldukça önemli olan promosyon ödemelerinde bankaların yeniden düzenleme yaptığı haberi gelmişti.

3.500 TL'nin altında emekli aylığı alan vatandaşlara promosyon olarak 3.000 TL ödeneceği eklendi. Emekli aylığı 3.500 TL ile 7.500 TL arasında bulunan emekli vatandaşlara ise promosyon olarak 3.500 TL ödeneceği açıklamada yer aldı. Diğer bir grupta yer alan ve emekli aylığı 7.500 TL ile 10.000 TL olan emeklilerin ise promosyon olarak 4.500 TL alacağı haberi verildi. 10.000 TL ve üzerinde emekli aylığı alan vatandaşlar ise 5.000 TL promosyon ödemesi alacağı eklendi.

Emekli Promosyonları Nakit Olarak Veriliyor

Birçok banka gibi emekli aylığını kendi bankalarından alan vatandaşlara promosyon ödemesi yapacağını ifade eden Vakıfbank'ın ödemelerin nakit olarak hesaplara yapılacağı açıklamasını da belirtti. Asgari ve azami olarak belirlenen yeni promosyon ödemelerinden faydalanmak isteyen vatandaşların 3 yıllığına Vakıfbank'tan emekli aylığı alacağı taahhüt vermesinin tek şart olduğu da banka tarafından eklendi. Birçok emeklinin emekli promosyon ödemelerini yakından takip ettiği biliniyor.

Bu kapsamda bankaların tek tek yeni promosyon ücret tutarlarını açıkladığı da haberlerde yer aldı. Asgari 3.000 TL azami olarak da 5.000 TL promosyon ödemesi yapacağını açıklayan Vakıfbank binlerce emekli için müjdeli haberi duyurmuş oldu. 2023 yılı Şubat ayından itibaren yeniden hesaplanan promosyon ücret tutarları ve şartların yer aldığı duyuru birçok kişi tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.