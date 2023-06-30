Toplamda 3 sezon boyunca Kanal D ekranında yayınlanan ve Karamel Yapım tarafından hazırlanan Emanet isimli günlük dizi projesi magazin gününde yer aldığı söz konusu dizi projesi hakkında alınan yeni karar ile dikkat çekti. Halil İbrahim Ceyhan hayranları tarafından merak edildi. Ünlü oyuncu Halil İbrahim Ceyhan Emanet dizisinin ilk 2 sezonunda rol arkadaşı Sıla Türkoğlu ile başrolde performans sergilemiş bir isimdi. 7 Eylül 2020 tarihinde başlayan dizi projesi 3 sezon boyunca yayına devamında etmişti.

Dizinin 3 sezonuna 416 bölümde yaşanan büyük ayrılık sonrasında yeni bir isim dahil olmuştu. İzleyici grubu Nana'ya alışmış ve 4 sezonda da dizinin devam etmesi yönünde bir karar alınmıştı. Seyirci grubu tarafından yeni bölümleri merak ve heyecan içerisinde beklenen Emanet dizisi sevilen bir yapım konumunda yer alıyordu.

Yetenekli oyuncu Halil İbrahim Ceyhan ise hayat verdiği Yaman Kırımlı karakteri ile kariyer hayatının önemli bir yer üstlenmiş ve dikkatleri üzerinde toplamıştı. Emanet dizisinin sosyal medyada da geniş bir kitle hitap etmesi ardından ünlü oyuncu önemli bir yükseliş dönemi yaşamıştı. Dizi hakkında elde edilen yeni bilgilere göre ise emanet ismin dizi projesi yepyeni bir anlayışıyla yeni sezonda seyirci grubu karşısına çıkacak.

Emanet dizisi hafta içi 5 gün ilk 3 sezonda yayın yapmış bir dizi olmuştu fakat açıklanan son bilgilere göre dizinin artık yalnızca Cumartesi ve Pazar akşamlarında yeni bölümlerini izleyiciyle buluşturacağı öğrenildi. Bu durum seyirci grubu tarafından iyi bir durum olarak algılansa da dizinin sona doğru adım adım yaklaştığı da açıklanan bu bilgi sonrasında ortaya çıktı.

Benzer bir durum da Yemin dizisi için yaşanmış ve proje günlük dizi formatından hafta sonu yayınlanan bir diziye doğru evrilmişti.