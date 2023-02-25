Halil İbrahim Ceyhan, Kerem Bürsin'in Önüne Geçti

Uluslararası alanda Türk dizilerinin elde ettikleri başarı hem sinema sektörü hem de dizi sektörü adına önemli bir getiri haline geldi. Oyuncular da Türk dizilerinin yurt dışında izlenilmesi sonrasında yabancı hayran kitlelerine de hitap etmeye başladı. Türk dizilerine karşı duyulan ilgi dünyanın pek çok ülkesinde giderek artıyor ve bu durum ülkemizi de çok mutlu ediyor.

Her sene onlarca dizi bu ilgi ile beraber yabancı ülkelerde yayınlanıyor ve pek çok izleyici grubu Türk dizilerine karşı övgü dolu yorumlarda bulunuyor. Ülkemizde yayın hayatına başlar başlamaz satışa çıkan ve Türkiye ile eş zamanlı olarak yayınlanan diziler pek çok başarıyla isimlerinden söz ettiriyor. Dizi sektörü giderek daha da çok gelişiyor ve hem oyuncular hem de hikayeler isimlerinden söz ettirmeye devam ediyor. Uluslararası alanda da şöhret olan Türk oyuncuları hem yerli hem de yabancı pek çok hayran tarafından merak içerisinde takip ediliyor. Sosyal medyada yapılan her paylaşım ile gündem olan Türk dizileri büyük bir başarı sağladı.

Yerli olduğu kadar yabancı pek çok izleyici grubunun da takip ettiği ünlü oyuncular sosyal medyada çeşitli paylaşımlara konu oluyor. Yapılan yorumlar İngilizce, İspanyolca ya da Arapça dillerinde yazılıyor ve bu durum Türk oyuncularının dünya çapındaki şöhretini ortaya çıkarıyor. Bunun yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinde yapılan ödül törenlerinde sinema filmlerinin ve dizilerin de ön plana çıkması gurur verici bir tablo oluşturuyor. Farklı ülkelerin festivallerinde dizi oyuncuları boy gösteriyor ve ödüller alarak ülkelerine geri dönüyor.

Bir Türk oyuncu daha internet üzerinden yapılan oylamada tüm dünyadan sevenlerinin vermiş oldukları oylar ile seçilerek Top Face in The World 2023 oldu ve bu gelişme ile magazin gündemin üst sıralarında yer aldı. Emanet dizisi oyuncusu Halil İbrahim Ceyhan listenin ilk sırasında yer aldı ve almış olduğu oylar ile ülkesini gururlandırdı. Oyuncu Kanal 7'nin ünlük dizileri olan Emanet ve Yemin gibi projeler ile şöhreti yakalamıştı. Şu sıralar Emanet isimli televizyon dizisi projesinin 3. sezonu ile ekranlarda olan başarılı oyuncu Halil İbrahim Ceyhan ilk iki sezonda Sıla Türkoğlu ile partner olarak izleyiciyle buluşmuştu. Yakışıklı oyuncu Halil İbrahim Ceyhan'ın ünü rol aldığı dizinin dünyanın farklı ülkelerinde gösterilmesi ile beraber ülke sınırlarını aşarak büyük bir başarı elde etti.

Sıla Türkoğlu da 1. sırada eski rol arkadaşı Halil İbrahim Ceyhan'ın bulunduğu Top Face'in 2 sırasında yer alarak adından söz ettirdi. Ünlü isim de eski rol arkadaşı gibi Emanet dizisi ile ününü yurt dışına taşımayı başarmıştı. Bu günlerde Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alsa da Emanet dizisinin önemi Sıla Türkoğlu için oldukça fazla. Hande Erçel ile Kerem Bürsin ise listede arka arkaya gelen iki isim olarak dikkat çekti. İki oyuncu 2023 yılının en iyi yüzleri arasında bulundu ve bu durumda Sen Çal Kapımı dizisinin payı büyük olarak gösterildi.