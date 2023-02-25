Son Dakika: Halkbank devlet destekli 0.85 faizle nakit kredi verecek

Halkbank, normal koşullarda faizsiz bir şekilde yapacağınız ticaretlerde size destek olmaktadır. Banka gelen yoğun talepler doğrultusunda diğer bankaların verdiği ve faizsiz bir şekilde hizmete geçen kredilerden verme kararı aldı. Detaylar haberimizde sizlerle...

Halkbank müşterilerini sevindirecek bir kredi kampanyası daha gerçekleştirdi. %0,85 faiz oranı ve uygun vade süresi ile verilecek olan bu kredide geri ödeme noktasında da kolaylık sağlanıyor.

120 Bin TL Limitli Kredi Fırsatı

Gerçekleştirilen anlaşma doğrultusunda 120 bin TL gibi önemli bir tutarı tek bir seferde müşterilerine verecek olan Halkbank özellikle pandemi sürecinde vatandaşlara destek olmaya tüm hızıyla devam ediyor. Banka üst yönetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantının ardından son zamanlarda katılım bankaları dahil olacak şekilde tüm bankaların müşterilere oldukça cazip krediler sunduğunu ve bu noktada Halkbank'ın da müşterilerine yüksek limitlerle ve cazip faiz oranlarıyla kredi vermesi gerektiğine karar verdi.

Banka son zamanlardaki en büyük kredilerden biri olan 120 bin TL'yi tek bir seferde müşterilerine oldukça uygun koşullarda kullandıracak. Vatandaşlar bankaların duyurduğu yeni kredi kampanyalarını yakından araştırıyor. Halkbank 120 bin TL kredi kampanyasının ayrıntılarını öğrenmek isteyen müşteriler Halkbank resmi internet adresine girerek ya da Halkbank Müşteri Hizmetlerini arayarak kredinin tüm detaylarını öğrenebilecek.

72 Ay Vade Fırsatı

Verilecek bu kredinin en büyük özelliklerinden biri de diğer kredilere oranla oldukça yüksek bir vade süresinin bulunmasıdır. Bilindiği gibi ihtiyaç kredileri genelde 36 ay vadeli olarak kullandırılıyorken Halkbank bunu tam 2 katına çıkararak 72 ay vade süresiyle kredi vereceğini duyurdu. Bu sayede vatandaşlar 120 bin TL'lik krediyi kullanırken geri ödemede de rahat edecekler.

Kredi Faiz Oranı %0,85

Bilindiği gibi ihtiyaç kredilerinin faiz oranları son zamanlarda oldukça yüksek düzeyde seyrediyor. Bu nedenle ihtiyacı olanlar kredi maliyetlerinin oldukça yüksekte olması sebebiyle ihtiyaçlarını erteliyor ve farklı bir çözüm yoluna başvuruyor. Halkbank bu noktada 120 bin TL gibi önemli bir tutarda sunduğu krediyi 72 ay vade ile veriyor. Bununla birlikte kredi için uygulanacak faiz oranı da %0,85 olacak.

Kimler Bu Krediden Faydalanabilecek?

Bankanın ilk olarak 120 bin TL gibi önemli bir tutarı kredi olarak vereceği bilgisinin akabinde direkt olarak 72 ay vadeli olduğu ve %0,85 faiz oranının bulunması ile beraber piyasa içerisinde büyük bir ilgi gördü. Müşteriler tarafından gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda krediye yoğun ilgi gösterildi ve talep oldukça arttı.