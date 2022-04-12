Hakim Dizisi Oyuncuları Diziyi Öne Çıkartıyor

Dün akşam Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Hakim dizisi, ikinci yeni bölümünü seyirci kitlesi ile buluşturdu. Herkese düşüşe geçen izlenme oranları ile şok yaşatan proje yaşanacak olan gelişmeler ile merak konusu oldu. Diğer taraftan düşük gelen reyting sonuçları projenin oyuncu kadrosunun gücünün önüne geçmeyi başaramadı.

ABD yapımı olan Your Honor isimli projenin Türkiye uyarlaması olarak geçtiğimiz hafta birinci bölümü ile ekranlarda yer alan Hakim dizisi büyük iddialar ile seyirci kitlesi ile buluşmuştu. Dizinin tanıtımı haftalar öncesinden yapılmış ve proje hikayesi kadar güçlü oyuncu kadrosu ile de merak uyandırmıştı. Projenin bunun yanı sıra dizinin ilk bölüm sonuçlarının da oldukça iyi geldiği görülürken 2. bölümde dizinin izlenme oranlarının düşüşe geçmesi hayal kırıklığına uğrattı.

Hakim dizisi birinci bölümü ile reyting yarısına güzel bir giriş yaptı ve birinci bölümü ile tüm kişiler kategorisinde günü 4. olarak tamamladı. Yaşanan bu gelişme sonrasında dizi hayranlarının projeye karşı beklentisi de yükseldi. Birinci bölümde elde edilen bu başarı sonrasında dizinin ikinci bölüm sonuçları da merak ve heyecan içerisinde bekleniyordu fakat gerçekler bu yönde olmadı.

Hakim dizisinin reytingleri 2. haftasında düşüş sergileyerek kendisinden beklenen performansı gösteremedi. Tüm kişiler kategorisinde dizinin ikinci bölümü 9.'luk elde ederken dizinin AB kategorisinde ise günü 6. olarak tamamladığı öğrenildi. Diğer taraftan ABC1 grubunda da 5. sıraya oturan proje sosyal medyada da sınıfta Kaldı ve alınan sonuçlar ile izleyici kitlesini üzdü.

Elde edilen sonuçlar herkesi çok şaşırtırken dizinin oyuncu kadrosu ise öne çıkmaya ve adından söz ettirmeye devam ediyor. Proje Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Hasibe Eren, Uğur Yücel ve Yurdaer Okur gibi birbirinden başarılı oyuncuları bir araya getirirken adından söz ettirmeye devam ediyor.