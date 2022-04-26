Kapalı Alanda Maske Zorunluluğu Kalktı! Erdoğan Açıkladı

Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun kalktığını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündemin üst sıralarında yer aldı ve adından söz ettirdi. 3 senedir çeşitli kapsamlarda uygulanmakta olan Kapalı alanlarda maske zorunluluğunun kaldırıldığı bilgisine ulaşıldı. Yalnızca sağlık kuruluşlarında ve toplu taşıma araçlarında maske uygulamasının vakaların binin altına düşene kadar devam edeceği ifade edildi. Bunun yanı sıra maske kullanımı ve ilerleyen zamanlarda maske kullanımı hakkında yaşanacak gelişmeler ile ilgili Bilim Kurulu’nun önerisi de açıklandı ve kronik hastalığı olanlar ile ileri yaşlardaki vatandaşların maske kullanmaya devam etmeleri yönünde bir tavsiyede bulunuldu.

Bilim Kurulu üyeleri ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde önemli bir açıklama gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan maske kullanımı hakkında merak edilenleri vatandaşı ile paylaştı.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gündemde yer alan konu ile ilgili olrak Türkiye’nin 2020 senesinde Mart ayında gelen koronavirüse karşı başarılı bir şekilde savaş verildiğini ifade etti. Mart başında açıklanmış olan karara göre normal yaşamın önündeki engellerin kaldırıldığı da söylenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Türkiye'ye ve millete verilen hizmetler nedeni ile şükranlarını sunduğunu ifade etti. Dünyanın iki senesinin bu salgın altında geçtiğini ifade eden Erdoğan bu dönemde kısa süre içerisinde spordan eğitime üretimden tüketime kadar her alanı etkileyen krizin yaşandığını açıkladı. Solunum cihazından aşıya ve hastaneden sağlık personeline kadar ciddi sorunların yaşandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devletlerin yönetim becerilerinin sınandığını da söyledi.

Türkiye'nin ise yaşanan tüm bu sıkıntılardan alnının akı ile çıkabilen az sayıdaki ülkelerden biri olduğu yönünde ifadeler kullanıldı. Koranavirüs mücadelesinde kaybedilen doktor isimlerinin verdiği hastanelerin bu mücadeledeki semboller olarak görüldüğü de belirtildi.