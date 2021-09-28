Haftanın Her Günü Kredi Çekmek Mümkün! ATM’den Kredi Nasıl Çekilir?

Vatandaşların anlık nakit sıkıntılarına cevap verebilmek adına ATM sistemleri her geçen gün geliştiriliyor. ATM’ler üzerinden 7 Gün 24 Saat boyunca kredi çekmek mümkün. Şuan için anında kredi fırsatı sunan bankalar sayılı. Halkbank, Ziraat Bankası, Denizbank üzerinden anında kredi fırsatından yararlanabilirsiniz.

Düşük faiz, yüksek vade oranları ile birlikte çektiğiniz kredileri hem kolay ödeyebilir hem de çektiğinizden çok fazlasını ödemezsiniz. Başvurular çabucak sonuçlandığı için günün her anında kredi alımında bulunabilirsiniz.

Halkbank ile Anında Kredi

Kredinin ne zaman lazım olacağı belli olmaz, bu gibi durumlarda devreye Halkbank ile anında kredi sistemleri giriyor. Düşük faiz ve yüksek vade oranları ile kredilerden kolay ödeme seçenekleri ile faydalanmak mümkün durumda.

20 Bin TL’ye kadar çıkabilen anında kredi başvuruları %1,63 oranındaki faizler ile geri ödenmekte. 36 Ay’a kadar çıkabilen taksit seçenekleri ile vatandaşların ödemesi kolay bir hale getirilmiş durumda. Onaylanan krediler ATM üzerinden kolaylıkla çekilebilmekte.

Denizbank ile Anında Kredi

Denizbank anında kredi fırsatı ile krediniz anında hazır. Onay aşamasını geçen krediler anında hesaplara yatmakta. Uygunluk durumunda göre 7 Gün 24 Saat boyunca ATM üzerinden Anında kredi ücretinizi çekebilirsiniz.

20 Bin TL’ye kadar kredi desteği sunan Denizbank, düşük faiz ve yüksek vade oranları ile vatandaşın cebini düşünmekte. %1,90 oranında olan faiz ile ödeme imkanı sunan Denizbank anında kredi, 36 Ay’a varan vade ile çekilen kredinin kolay bir şekilde geri ödenmesini sağlamakta.

Üstelik anında kredisi onaylanan vatandaşlar ATM üzerinden paralarını anında alabilmekte.

Ziraat Bankası Anında Kredi İmkanı Sunuyor

Ziraat bankası anında kredi imkanı sunan sayılı bankalardan sadece birisi. Vatandaşa yönelik girişimleri ile öne çıkan Ziraat bankası, anında kredi hizmeti ile de aynı adımları atmış durumda.

Ziraat Bankası anında kredi hizmetinden yararlanan vatandaşlar hızlı geri dönüş sistemi ile kredilerinin onaylanıp onaylanmadığını öğrenebilmekte. 36 Ay’a kadar çıkabilen ödeme seçeneklerini sunan Ziraat bankası, %1,64 oranındaki faiz ile düşük faizli kredi hizmetini de sunmakta.

Ziraat bankası müşterisi olan herkes anında kredi imkanından yararlanabilir, başvurabilir ve onay sonrasında 7 Gün 24 Saat uygun ATM üzerinden çekim sağlayabilir.