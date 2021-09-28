Akbank müşterisi olan kişiler 10.000 TL kadar anında para çekebilecek ve ihtiyaçlarını giderebilecek

Akbank müşterisi olan kişiler 10.000 TL kadar anında para çekebilecek ve ihtiyaçlarını giderebilecekler. Başvurularının onaylanması ile 10.000 TL anında hesaplara yatacak!

Akbank Bankası müşterilerine büyük kolaylık sağlıyor. 10.000 TL kadar anında kredi veren banka müşterilerinin ödeme sırasında zorluk çekmesini engelliyor. Elbette ki anında 10.000 TL krediye kavuşmak için bazı şartların da sağlanması gerekiyor.

Bu şartlar arasında Akbank müşterisi olmak da var. Akbank müşterisi olup Kredi ihtiyacı olan herkes kredi notunun da iyi olması durumunda 36 ay vadeli 10.000 TL krediyi anında alabilecek. Akbank bu şekilde müşterilerinin kasalarda sıkıntı yaşamasının önüne geçiyor ve müşterilerine değer veriyor. Müşteriler kendilerine en uygun başvuru yolları üzerinden krediyi alabilecek.

Günün her saati başvuruda bulunmak mümkün!

Akbank şubeleri ve ATM’leri üzerinden de gece gündüz demeden, 7/24 başvuru yapmak mümkün. Krediyi en hızlı şekilde ve en sorunsuz şekilde almak için Akbank direkt uygulaması kullanılıyor. Tek yapılması gereken uygulama içerisinden kredi başvurusuna tıklamak! Kredi anında onaylanarak kişinin Akbank hesabına yatıyor. Kolayca kredi çekmek ve anında ödeme yapmak Akbank ile gayet mümkün.

İlk taksit tam 3 ay ertelenebiliyor

Akbank müşterilerinin bu krediden faydalanmak için tek yapması gereken Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvuruda bulunmak başvuruda bulunan kişiler ilk ödemeyi 3 ay erteleme hakkına sahip 3 yılda ödenmesi ile müşterilere büyük kolaylık sağlanıyor okul ihtiyaçlarını veya elektronik ihtiyaçlarını anında karşılamak isteyen bireyler elektronik mağazalarından bir yılda yüksek taksitle ödemek yerine Akbank Bankası'na 3 yılda daha az taksit ödemek istiyor. Bu Kredi SMS ile de başvurmak mümkün. SMS ile bankaya kredi başvurunda bulunmak için tek yapılması gereken KREDİ yazıp boşluk bırakarak T.C. numarasını yazmak ve 4425’e göndermek.

Faizler müşteri mağdur olmasın diye düşük tutuluyor

Alınan 10.000 TL kredinin faizi Akbank müşterilerinin mağdur olmaması adına düşük tutuluyor. Faizleri öğrenmek için444 25 25 numarası aranabilir. 36 ay vadede kolay şekilde ödenecek 10000 TL kredinin ilk taksitini 3 ay ertelemek de mümkün.