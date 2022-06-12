Hafta içi PTT şubelerinden kimlikle 1500 TL ödeme alın! E-Devletten sorgulayın!

Devlet yardıma muhtaç olan kişilere destekler vermeye devam ediyor. Devlet tarafından yeni bir şekilde 1500 TL'ye kadar ödeme yapılacağı ve bu ödemeleri PTT üzerinden alacağınız açıklandı! Bu destek ödemeleri ise 18 ay boyunca devam edecek her ay 1500 TL ödeme alacaksınız.

Devlet tarafından verilen bir yardım olan ve aylık kira yardımı olarak ödenen bu ödemeler, kentsel dönüşüm için mağdur olan vatandaşlara destek olarak kira yardımı verilmektedir.

Eğer deprem riski olan bir evde oturuyorsanız ve bu evi mecbur şekilde kentsel dönüşüme vermek istiyorsanız, 18 ay boyunca 1500 TL'ye kadar devletten destek alabilirsiniz. E-devlet sistemi üzerinden bu yardımları nasıl alacağınızı araştırabilirsiniz.

Başvuru...

Başvuru yapmak istiyorsanız, e-devlet şifrenizin olması gerekiyor. E-devlet şifresi olan kişiler, başvuru yaparak hemen ödeme alabilecek ve 18 ay boyunca aylık kira yardımı alacaklardır. 750 TL ile 1500 TL arasında ödeme alabilirsiniz. E-devlet üzerinden başvuru yaparsanız, sorgulamasını da yine e-devlet üzerinden yapabileceksiniz. Devlet destekli olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bu ödenek verilmektedir. E-devlet üzerinden başvuru yaptığınızda değerlendirme ve inceleme olacağını da unutmayın.

Başvuru yaptıktan sonra ödemeler, başvuru yaptığınız sırada verdiğiniz kamu bankası IBAN numarası veya PTT'ye adınıza yatacaktır. Başvuru onayı alan kişiler, e-devlet üzerinden bu işlemler için başvuru onayını aldıysa, PTT şubelerine giderek kimlikleri ile birlikte, başvurunuzu gerçekleştireceksiniz.

Başvuru yaptığınızda sizlerden belgeler istenecektir. Nüfus cüzdanı, tapu kaydı, kira yardımı almak için başvuru evraklarından bazılarıdır. Ayrıca sizlere verilen başvuru dilekçesini de doldurmanız gerekmektedir. Söylendiği gibi başvuru sonrasında incelemeye girecek ve bu desteği gerçekten alıp almadığınız sizlere söylenecektir.