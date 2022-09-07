Hafsanur Sancaktutan Yeni Projeleri İle Gündemde Yer Alıyor

Öncelikle Gülperi isimli dizi projesinde seyirci karşısına çıkan ve güçlü bir oyunculuk performansı sergileyen genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan daha sonra Aşk Ağlatır isimli projede Deniz Can Aktaş ile partner olmuştu. İkili bu dizide tanışıp arkadaşlıklarını aşka çevirmişti fakat iki ünlü oyuncunun dizileri seyirci kitlesine bir süre sonra veda etmiş ve dizinin yayın ömrü kısa olmuştu. Daha sonra Son Yaz isimli televizyon dizisi projesi haftanur Sancaktutan'ın hayatını değiştirdi.

Son Yaz isimli televizyon dizisi projesiyle kariyer hayatının en büyük çıkışını gerçekleştiren genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan bu sıralarda bir Disney Plus projesi ile izleyici karşısına çıkmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Daha sonra sırada farklı bir dizi de bulunan genç oyuncu kısa süre içerisinde hızlı bir yükseliş yaşayarak geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Rol aldığı her proje ve oynadığı her rol ile dikkatleri üzerine çekmeye devam eden ünlü isim hızlı bir şekilde şöhret basamaklarını tırmanmaya başladı. Özellikle Son Yaz dizisiyle önemli bir çıkışa imza atan ve Ali Atay gibi çok ünlü bir isim ile aynı dizide rol alan ünlü oyuncu hafızalara Yağmur karakteriyle kazındı.

Kariyer hayatında hızlı bir çıkışa imza atmasına yardımcı olan Son Yaz dizisi Dünyayla Benim Aramda dizisi sonrasında da gündemden düşmeyerek adından söz ettirecek. Ünlü isim Dünyayla Benim Aramda isimli dizide Buğra Gülsoy ve Demet Özdemir ile birlikte rol alarak dikkat çekici bir karaktere hayat veriyor. Öncelikle silik bir karakter olan fakat daha sonra sinsi ve seksi bir karaktere dönüşen bir karakter rol veren ünlü oyuncu merak ve heyecan içerisinde bekleniyor.

Oyuncunun dizinin fragmanındaki değişimini görenler Hafsanur Sancaktutan'ın çok konuşulacağını tahmin ediyor. Bunun yanı sıra Ay Yapım imzalı bir dizi projesi ile de adından söz ettiren genç oyuncu her gelişme ile merak konusu oluyor.