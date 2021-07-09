Hadise' den Ayrılan Oyuncu Kaan Yıldırım ve Çağla Şikel Aşk Mı Yaşıyor?

Başarılı Şarkıcı Hadise ile uzun süredir ilişki içerisinde olan ünlü oyuncu Kaan Yıldırım geçtiğimiz haftalarda sevgilisi ile ayrıldıkları haberini doğrulamıştı. Son olarak oyuncu Kaan Yıldırım'ın ünlü sunucu Çağla Şikel ile birliktelik yaşadığı öne sürüldü. Çağla Şikel ile Kaan Yıldırım çiftinin Alaçatı'da bulunan bir mekanda eğlenirken görüldüğü bilgisine ulaşıldı ve konu hakkında detaylar merak edildi.

Yaklaşık olarak 1 ay önce ünlü şarkıcı Hadise ile ilişkisine noktalama kararı alan Kaan Yıldırım hakkında önemli iddialar ortaya atıldı. Şarkıcı Hadise ile yaşadığı ayrılık ardından ünlü oyuncu Kaan Yıldırım'ın sunucu ve manken Çağla Şikel ile yakınlaştığı hakkında iddialar öne sürüldü.

Oyuncu ve sunucu çiftin dün akşam Çeşme'de bulunan bir mekanda samimi bir şekilde eğlendiği iddia edilirken ikili ise henüz bu iddialar hakkında bir açıklamada bulunmadı. Çağla Şikel ile Kaan Yıldırım'ın daha önce de yine Alaçatı’da bulunan bir mekanda bir araya gelmeleri aşk iddialarına alevlendiren başlıklar arasında yer aldı. İkili ise haklarında çıkan aşk haberleri ile ilgili sessizliklerini korudu ve henüz bir açıklama yapmadı.

Ünlü oyuncu, şarkıcı sevgilisi Hadise ile ayrılması ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapmış ve merak edilenleri anlatmıştı. Hadise ile ayrılmaları hakkında öne sürülen iddialara açıklık getirmek istediğini ifade eden ünlü oyuncu Kaan Yıldırım üçüncü bir şahıs ile ilişkisi hakkında muhatap olmasın söz konusu bile olamayacağını belirtmişti. İlişkilerinin buralara çekilmesinin oldukça rahatsız olduğunu ifade eden Yıldırım, şarkıcı Hadise ile güzel bir ilişki yaşadıklarını fakat geldikleri noktada ise karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde yollarını ayırdıklarını belirtmişti.

Mucize Doktor dizisinde sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Kaan Yıldırım 2016 senesinde kendisi gibi oyuncu olan Ezgi Eyüboğlu ile nikah masasına oturmuş ve çift 3 sene sonra 2019'da sessiz sedasız bir şekilde ayrılmıştı.