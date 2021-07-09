Dubai’de, Dünyanın En Derin Havuzu Açıldı

60 metrelik (196 fit) şaşırtıcı bir derinliğe sahip olan yeni Deep Dive Dubai cazibe merkezinin bir parçası olan havuz, rekoru Polonya'nın 45 metreden fazla derinliğe sahip Deepspot'undan çaldı.

Deep Dive Dubai havuzu, altı olimpik yüzme havuzunun hacmi olan 14 milyon litre tatlı suyla doldurulur ve dünyadaki diğer dalış havuzlarından en az dört kat daha büyüktür. Guinness, 27 Haziran'da ona "Dalış için en derin yüzme havuzu" unvanını verdi.

Tesis şimdilik sadece davetle açık, ancak bu yıl içinde halka açılacak. İlk ziyaretçilerden biri olan Dubai'nin veliaht prensi Şeyh Hamdan bin Muhammed bin Rashid Al Maktoum, meraklı bir dalgıçtı ve deneyimlerini sosyal medyada paylaştı.

Su sıcaklığı, ince bir dalgıç giysisi veya mayo giymek için rahat bir sıcaklık olan 30 santigrat derecede (86 derece Fahrenhayt) tutulur.

Batık bir şehir ve bir sualtı film stüdyosu

Kapalı havuz, 1.500 metrekarelik istiridye şeklindeki bir yapının içinde yer alıyor ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin inci dalışı ulusu olarak tarihine saygı duruşunda bulunuyor.

Ancak Deep Dive Dubai'nin en büyük yıldızı tartışmasız havuzun su altı şehri. Dalgıçlar, "terk edilmiş" batık şehir dairelerini keşfedebilir ve atari salonunda su altı havuzu oynayabilir. Havuz içerisine farklı atmosferler yaratmak için son teknoloji aydınlatma ve ses sistemleri yerleştirilmiştir.

Havuz aynı zamanda bölgede türünün en büyüğü olan bir sualtı film stüdyosu olarak da kullanılıyor. Tesisin yakınında bir medya düzenleme odası mevcuttur.

Deep Dive Dubai, hem dalışa yeni başlayanlar hem de sertifikalı dalgıçlar için kurslar sunmaktadır. Dalgıçlar, sahadaki dalış rehberlerinden biri ile yaptıkları bir turdan sonra havuzu ve su altı şehrini kendi başlarına keşfedebilirler.

Her köşede dalgıçların güvenliğini sağlamak için havuzun etrafına 56 kamera yerleştirildi. Ayrıca, acil bir durumda 12 kişi kapasiteli, bölgenin en gelişmiş hiperbarik odasına sahiptir.

Deep Dive Dubai direktörü Jarrod Jablonski CNN'e verdiği demeçte, "Dünyada derin olan çok sayıda dalış havuzu var, ancak bu çok daha ilginç" dedi. "Sadece en derin ve en büyük değil, aynı zamanda batık şehir etkisi onu bir sonraki dünya düzeni yapıyor.

"O kadar çok şey var ki, buna havuz demek gerçekten adil değil."