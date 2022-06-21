Gustavo Petro, Kolombiyalı Kadınlara Verdiği Sözü Tutabilecek Mi?

Kolombiyalı kadın hakları aktivisti Carmen Garcia, yeni seçilen cumhurbaşkanı Gustavo Petro için büyük umutlar besliyor .

"Ne kadar heyecanlı olduğumu anlatacak kelime bulamıyorum. Ülkemiz ilk kez bir değişiklik yaptı. İlk kez kadınların sesi duyulacak. İlk kez, silahlı çatışmanın kurbanı olan biz kadınlar bu [savaşta] acı çekmeyi bırakacağız” dedi.

Eski bir M-19 isyancısı ve cumhurbaşkanlığını kazanan ilk sol aday olan Petro , kampanyası sırasında kadın seçmenlere birkaç vaatte bulundu: ücretsiz ev içi emeği tanımak, onları şiddetten korumak ve kadınlara özgürlük sağlamak için kırsal ve toprak reformları yapmak. mülkiyete daha iyi erişim.

Eski bir aktivist ve bekar bir anne olan vekil arkadaşı Francia Marquez , ikisi Ağustos'ta göreve başladığında ülkenin ilk Afro-Kolombiyalı başkan yardımcısı olacak.

Garcia, Kolombiya'nın Venezüella sınırındaki kuzey bölgesi Catatumbo'da yaşıyor ve burada kendisi ve çatışma bölgelerindeki diğer kadınlar toplumsal cinsiyete dayalı tehditlerle karşı karşıya kaldı ve aktivistler zarar ve hatta ölümle karşı karşıya kaldı.

Kolombiya Hükümeti 2016 yılında Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) ile bir barış anlaşması imzalamış olsa da, diğer silahlı grupların FARC isyancılarının bıraktığı güç boşluklarını doldurmasıyla ülkede şiddette bir artış görüldü .

Garcia, Al Jazeera'ya “[Catatumbo]'da kadınlar olarak her gün mağdur oluyoruz” dedi. Kadın cinayetleri, cinsel şiddet ve silahlı gruplar tarafından kadınlara yönelik tehditlerin 2021'den bu yana arttığını ve birçok kadını ülkenin diğer bölgelerine kaçmaya zorladığını söyledi.

“Kolombiya devletinin eylemsizliği kadınları savunmasız pozisyonlara soktu” dedi.

Birleşmiş Milletler ve diğer insan hakları gruplarının raporlarını tekrarlayarak, silahlı grupların da başta Venezuelalı mülteci kadınları ve kızları hedef alan insan kaçakçılığına karıştığını söyledi.

Petro ve Marquez , bu sorunları ele almak için ülkenin FARC ile imzaladığı barış anlaşmasını desteklemeye ve başka bir isyancı grup olan Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile görüşmeye söz verdiler.

Eşi görülmemiş kampanya gündemleri, kadınların silahlı çatışmanın bir sonucu olarak karşılaştığı zorluklara da odaklanıyor.

Latin Amerika Washington Ofisi (WOLA) Kolombiya Direktörü Gimena Sanchez, “Bu, feminist platform olarak bilinen bir platforma sahip ve kadın sorunlarını merkezine koymaya çalışan ilk başkanlık kampanyası” dedi.