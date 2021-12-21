Gupse Özay'dan Dikkat Çeken Yönetmenli Paylaşım

Gupse Özay, ekranlarda ilk defa senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı Yalan Dünya isimli dizide hayat verdiği Nurhayat karakteri ile yer almış ve izleyici kitlesinin ilgisi ile karşılaşmıştı. Ünlü isim son olarak Eltilerin Savaşı isimli sinema projesinde de rol almış ve geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Söz konusu filmlerin aynı zamanda senaryosunu da yazan yetenekli isiö dizilerde rol almak yerine kendi filmlerini yapmayı tercih ediyor ve büyük başarılara imza atıyor.

Daha önce Görümce, Deliha ve Deliha 2 isimli birbirinden başarılı filmlerde de rol alan ünlü isim yaz aylarında uzun süredir kendisi gibi oyuncu olan Barış Arduç ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturarak adından söz ettirmişti.

Bir süredir yeni bir proje ile gündemde yer almayan fakat sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu eğlenceli paylaşımlar ile takipçilerini gülümseten ünlü isim son hamlesi ile heyecanlandırdı. Sosyal medya hesabı üzerinden ünlü yönetmen Zeynep Günay Tan ile buluşan ve o anları takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu yeni proje hakkında meraklandırdı.

Bugüne kadar aralarında Benim Adım Gültepe, Muhteşem Yüzyıl Kösem, İstanbullu Gelin, Öyle Bir Geçer Zaman Ki ve Kulüp’ün de bulunduğu çok sayıda başarılı yapımda yönetmenlik yapan Zeynep Günay Tan ile çekildiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu Gupse Özay takipçilerinden kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Yetenekli yönetmen Zeynep Günay Tan ile çekilmiş olduğu fotoğrafın altına “En hayran olduğum yönetmen ile baş başa yemek yemek mi?” şeklinde bir not da yazan ünlü oyuncu Gupse Özay sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Paylaşılan fotoğraf ikilinin yeni bir proje için bir araya gelip gelmediğini merak ettirdi ve konu hakkında araştırmalar yapıldı.