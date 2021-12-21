Uraz Kaygılaroğlu Seti Terk Etti İddiası

Ay Yapım imzalı olarak Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Üç Kuruş isimli televizyon dizisi projesi Pazartesi akşamlarında ekranlarda yer alıyor. Dizinin en başarılı oyuncuları arasında yer alan Uraz Kaygılaroğlu ise projede Kartal isimli karaktere hayat veriyor ve sergilediği performans ile beğeni topluyor. Her hafta Üç Kuruş isimli dizinin yayınlanan yeni bölümünde sergilemiş olduğu performansı ile övgüleri üzerine toplayan ünlü oyuncu hakkında önemli bir iddia ortaya atıldı ve detaylar merak konusu oldu.

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun başarısına gölge düşüren iddia magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı ve konunun gerçek olup olmadığı araştırıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın yazmış olduğu habere göre dizi çekimlerinin devam ettiği sırada projenin başrol oyuncusu olan Uraz Kaygılaroğlu dizinin yönetmeni olan Sinan Öztürk ile kavga etti ve daha sonra yorulduğunu ve çok bunaldığını ifade ederek çekimleri yarıda bıraktı ve kimseye haber vermeden set ortamından ayrıldı.

Olaydan bir gün sonra ise durumun tatlıya bağlandığı öğrenildi fakat yaşananlar Ay Yapım'ın harekete geçmesine de sebep olarak gösterildi. Yapım şirketi dizinin zarar görmesini ve olayların setteki tüm çalışmayı aksatmasını engellemek amacı ile önlem alma konusunda bir karar aldı.

Ay Yapım tarafından alınan yeni karara göre artık seti haber vermeden terk eden kişiler hakkında tutanak tutulacağı belirtildi ve bu durumun başrol oyuncusunda da geçerli olacağı açıklandı. Bunu yanı sıra seti terk eden ve yakın çevresine çok yorulduğunu söyleyen Uraz Kaygılaroğlu’na da uyarı verildiği öğrenildi. Yapılan haberlerde ünlü oyuncunun daha önce rol aldığı Sefirin Kızı’nda da seti terk ettiği konuşulmuştu. Bir süre önce Uraz Kaygılaroğlu'nun rol arkadaşı Nesrin Cavadzade hakkında da benzer haberler çıkmış ve ünlü ismin Yasak Elma dizisinin setini terk ettiği belirtilmişti.