Güneş Yanıklarını Önlemek İçin Güneş Kremi Neden Yeterli Değil

Cilt kanserine yakalanma riskini azaltmak söz konusu olduğunda çocukluk ve ergenlik kritik dönemlerdir. Araştırmalar, bir kişinin yaşamının ilk 20 yılında güneşe maruz kalma miktarının, önemli ölçüde cilt kanseri geliştirme olasılığını belirlediğini gösteriyor. Çocukken veya gençken sadece bir kabarcıklı güneş yanığı vakasının , daha sonraki yaşamda cilt kanserinin en ciddi formu olan melanom geliştirme riskini ikiye katladığı bulunmuştur.

Avustralya, yoğun güneşi nedeniyle İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kabaca iki katı prevalansı ile dünyadaki en yüksek cilt kanseri oranlarından birine sahiptir. Aslında, melanom 20 ila 39 yaşları arasındaki Avustralyalılar için en yaygın kanserdir ve o kadar yaygındır ki, Avustralya'nın "ulusal kanseri" olarak bilinir hale gelmiştir (ABD'de bu yaş grubunda en yaygın üçüncü kanserdir ) . Ancak bu tehdide yanıt olarak, ülke aynı zamanda cilt kanserini önlemeye yönelik dünyanın en etkili önlemlerinden bazılarını da geliştirdi - bu, giderek daha sıcak yazlarla uğraşan diğer ülkeler için güçlü dersler içeriyor.

Erken güneşten korunma bu kadar büyük bir fark yaratabileceğinden, Avustralyalı uzmanların önemli bir mesajı ailelerin Güneş'ten gelen ultraviyole (UV) radyasyon tehlikesinin farkında olmaları ve birkaç basit koruyucu adım atmaları.

Güneydoğu Avustralya'daki Victoria Kanser Konseyi'nin program yöneticisi Justine Osborne, "UV türü sağlıklı hücrelerdeki DNA'yı zaplıyor" diyor. "UV'ye maruz kalma ortadan kalktığında hücreler kendilerini onarırlar, ancak onlara sürekli UV ile vurursanız, onarma şansları yoktur. İşte o zaman cilt kanseri gelişir." Dünya genelinde 2019 yılında 6,7 ​​milyon kişiye cilt kanseri teşhisi kondu ve 118 bin kişinin ölümüne neden oldu.

İnce cilt korunmaya ihtiyaç duyar

Güneş kremiyle ilgili yönergelerin çoğu hem yetişkinler hem de çocuklar için geçerli olsa da bebekleri güneş yanığından korumak farklı bir yaklaşım gerektirir. Kanser Konseyi'ne göre, altı aylık veya daha küçük bir bebeğe asla güneş kremi kullanılmamalı ve bir yaşından küçük bir çocuk doğrudan UV ışınlarına maruz bırakılmamalıdır. Bunun yerine, bebekler için uygun korumalar arasında hava akışına izin veren hafif, bol giysiler, yoğun gölge ve boğulma tehlikesi oluşturmayacak yumuşak bir şapka bulunur.

Osborne, "Bir bebeğin cildi çok ince ve hassastır ve bebekler bir şeyleri emmeye eğilimlidir, bu da güneş kremini yutabilecekleri anlamına gelir" diyor. "Bebekler ve küçük çocuklar UV hasarına karşı özellikle hassastır, bu nedenle UV indeksi üç veya daha fazla olduğunda iyi korunmaları gerçekten önemlidir." Dünya Sağlık Örgütü'nün UV indeksi, belirli bir gün ve yerde güneşten gelen ultraviyole radyasyonun gücünü ölçer ve 0 (düşük) ile 11 (aşırı) arasında değişir. Daha yüksek bir sayı, cilt ve gözdeki olası hasarın arttığı ve ayrıca daha hızlı olabileceği anlamına gelir.

Çocuklarda güneş yanığı özellikle tehlikeli olabilir, çünkü sıcak çarpması gibi ilgili durumlardan muzdarip olma olasılıkları daha yüksektir . Uzmanlar, çocuklar için tasarlanmış güneş koruyucu formülleri kullanmanızı ve kremi önce küçük bir cilt parçası üzerinde test etmenizi tavsiye ediyor. Osborne, "Güneş kremine karşı gerçek alerjiler çok nadirdir , ancak ortaya çıktıklarında genellikle güneş koruyucu özelliklerinden ziyade bir güneş kremindeki [koku gibi] ekstra bileşenlerden kaynaklanır" diyor.

Güneş kreminin 30C'nin (86F) altında saklanması gerektiğine dikkat çekiyor çünkü aşırı ısınırsa bileşenler ayrılmaya ve etkisini kaybetmeye başlayacak. "Plajdaysan, güneş kremini içeceklerinle birlikte soğutucu kutuda tut. Onu arabanın torpido gözünde tutma. Ona değerli bir şeymiş gibi davran."

Ne kadar güneş kremi kullanmalısınız?

Daha koyu pigmentli ciltlerde güneş yanığı genellikle daha uzun sürer, ancak tüm cilt tipleri güneşten zarar görebilir . UV indeksi ve kişinin cilt tipi gibi faktörlere bağlı olarak sadece 10 dakikada güneş yanığı oluşabilir. UV'ye maruz kalma, güneş yanığına neden olmadığında bile cilt kanseri riskini artırabilir . Son yıllarda yapılan araştırmalar, güneşe maruz kalmanın , renkli ciltler de dahil olmak üzere farklı cilt tiplerinde erken yaşlanmaya neden olabileceğini de göstermiştir .

Radyasyon uzmanı Stuart Henderson, "UV sıcaklıkla ilgili değildir. Soğuk ama açık bir günde güneş yanığı olmak mümkündür. Bulutlu bir günde de güneş yanığı alabilirsiniz. Çok geç olana kadar bunu hissetmezsiniz" diyor. Avustralya Radyasyondan Korunma ve Nükleer Güvenlik Ajansı (ARPNSA) bilim adamı. Avustralya'da güneş kreminin cilt için güvenli olduğunu, ancak güneş kremi miktarı ve uygulanma şeklinin bireyler arasında önemli ölçüde değiştiğini bulan güneş kreminin etkinliği ve kullanımı hakkında bir inceleme yazdı .

Güneş kremi son çare olmalı. - Stuart Henderson

Güneş kremi , altı aylıktan büyük çocuklarda güneş yanığını önlemeye yardımcı olmanın etkili bir yoludur . Ancak, doğru kullanımı konusunda yaygın bir kafa karışıklığı var . Zararlı mitlerin (güneş yanığına karşı koruma sağlayan sahte bronzluk gibi) yanı sıra , araştırmalar insanların genellikle yetersiz miktarda güneş kremi uyguladıklarını bulmuştur. Bazıları güneş kreminin kendisinin tam bir koruma olduğunu varsayar.

Henderson, "Güneş kremi bir zırh değildir: diğer bazı koruma önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır" diyor. "Cildinizi korumanın başka bir yolu olmadığında genellikle son çare olarak düşünülmelidir."

Avustralya'da, Kanser Konseyi dört güneşten korunma önlemi daha önermektedir: giysi, gölge, geniş kenarlı şapka ve güneş gözlüğü. Kullanımları, ülkenin özel melanom riskine yanıt olarak Avustralya'da onlarca yıl önce başlatılan alışılmadık derecede başarılı bir sağlık kampanyasıyla popüler hale getirildi.