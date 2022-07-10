Boris Johnson'ın 3 Yıl İçinde Yaptıkları

Bu, bazıları Bay Johnson'ın dürüstlüğünü dolaylı olarak sorgulayan Muhafazakar milletvekilleri ve bakanların bir istifa dalgasını takip ediyor.

Üç yıl boyunca düzenli olarak gerçekler kontrol edildi. İşte bunları yaparken incelediğimiz iddialardan bazıları (zamana ait makalelerle birlikte).

'Herkesin cebine 500 sterlin koyun'

Boris Johnson, Muhafazakarların Kasım 2019'da seçim propagandası yaparken insanların Ulusal Sigorta primleri ödemeye başladıkları eşiği yükseltme planını açıkladı.

"Seçilecek kadar şanslıysak, ilk Bütçe 9.500 sterlin eşiğine kadar çıkacağız ve bu, dediğim gibi, herkesin cebine 500 sterlin koyacak" dedi.

Ama bu yanlıştı. Muhafazakarların kendi basın açıklaması, 2020-21'de eşiği 9.500 sterline yükseltmenin yararının yılda 100 sterlin olacağını söyledi. Mali Araştırmalar Enstitüsü (IFS) yılda 85 £ olacağını söyledi.

'GB'den NI'ye veya NI'den GB'ye giden mallar üzerinde hiçbir kontrol olmayacak'

Bay Johnson, müzakere ettiği ve imzaladığı Protokol olarak bilinen Kuzey İrlanda için Brexit anlaşması hakkında bu sözü verdi.

Ancak bu iddia - Aralık 2019'da bir Sky News röportajında ​​​​- kesinlikle doğru değildi. O zaman belirttiğimiz gibi, kendi anlaşmasının şartlarıyla çelişiyordu.

Protokolün 31 Aralık 2020'de yürürlüğe girmesinden bu yana Büyük Britanya'dan (Birleşik Krallık) Kuzey İrlanda'ya (NI) giden mallar üzerinde gerçekten kontroller yapılıyor. Bunlar Kuzey İrlanda'da siyasi sorunlara yol açtı ve hükümet şimdi anlaşmayı değiştirmek istiyor.

'Yoksulluk içinde yaşayan yüz binlerce - sanırım 400.000 - 2010'a göre daha az aile var'

Bay Johnson'ın Haziran 2020'de yaptığı iddiayı incelediğimizde, resmi yoksulluk istatistiklerinde bunu destekleyecek hiçbir şey bulamadık ve Downing Street bu rakam için bir kaynak sağlayamadı.

İngiltere Çocuk Komiserliği de iddiayı inceledi. Analizi, 2010-11 ve 2018-19 arasında şunları önerdi:

Ailelerde 800.000 kişi daha göreli yoksulluk içindeydi

Ailelerde 100.000 daha az insan mutlak yoksulluk içindeydi

İkisi de Bay Johnson'ın iddiasını desteklemiyor - ki bu yanlış gibi görünüyor.

'Kuralların yapmam gerektiğini söylediği her yerde maske takıyorum'

Bay Johnson, 15 Kasım 2021'de düzenlediği basın toplantısında, bir hafta önce Hexham Hastanesi ziyareti boyunca maske takıp takmadığı sorulduğunda bu yorumu yaptı.

Ama bu doğru değildi - ziyaret sırasında bir tane takmadığını gösteren fotoğraflar ortaya çıktı.

Daha sonra özür diledi, kısa süreliğine bir tane giymediğini ve "hata yaptığımı anladığım anda giydiğini" söyledi.

'Yönlendirme takip edildi ve kurallara her zaman uyuldu'

Aralık 2021'de başbakana Meclis'te 13 Kasım 2020'de Downing Street'te sokağa çıkma yasağı olup olmadığı sorulmuştu. Başbakan şu yanıtı verdi: "Hayır, ama ne olursa olsun, kılavuza uyulduğundan ve kurallara uyulduğundan eminim. her zaman."

Memur Sue Gray'in Downing Street toplantılarına ilişkin raporu, o gün iki toplantı olduğunu söylüyor. Hatta Boris Johnson, en az altı kişi ve bir şişe şarapla bunlardan birinde fotoğraflandı.