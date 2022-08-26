Gülşen Ne Zaman Hapisten Çıkacak, Kaç Gün Yatacak, Ne Kadar Ceza Aldı?

Nisan ayında bir konser veren ünlü şarkıcı Gülşen, bu konserde imam hatiplileri hedef almış ve sarf ettiği sözler sebebiyle gündemde adından söz ettirmişti. Ünlü şarkıcının imam hatipliler hakkında söylediği sözler sebebiyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklandığı öğrenildi ve konu son zamanların en çok konuşulan durumlar arasında yer aldı. Tutuklanması sonrasında cezaevine giren ünlü şarkıcı Gülşen tezahüratlar eşliğinde cezaevi kapısında karşılandı ve dikkatleri üzerine çekti. Sizler için haberimizin devamında imam hatipler hakkında sarf ettiği sözler sebebiyle hapse giren ve ne zaman çıkacağı merak konusu olan Gülşen hakkında detaylı bilgileri konu hakkında yapılan açıklamaları yazdık.

Gülşen Ne Zaman Hapisten Çıkacak, Gülşen Hapiste Kaç Gün Duracak, Cezası Ne Kadar?

Sahne aldığı sırada bir kişi hakkında yorumlarda bulunan ünlü sanatçı konuştuğu kişinin imam hatipte okuduğunu ve sapıklığının oradan geldiğini söylemiş ve bu yorumu ile gündemde yer almıştı. Sosyal medyada ünlü şarkıcının kullanmış olduğu ifadeler hızlı bir şekilde yayıldı ve şarkıcı son olarak hapse girmesi ile adından söz ettirdi. Gülşen'in sarf ettiği bu sözlere imam hatip dernekleri başta olmak üzere toplumun pek çok kişi tepkide bulundu ve yaşanacak olan gelişmeler merak edildi.

Soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldığı öğrenilirken ünlü şarkıcının daha sonra Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne akşam saatlerinde getirildiği bilgisine ulaşıldı. Peki Gülşen hapiste kaç gün duracak?

Gülşen Avukatı Açıklama Yaptı Mı, Gülşen Hapis Süresi Ne Kadar?

Gülşen'i ziyaret eden Avukat Gökçe Kılıç Gülsaran, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz kurumunda bir görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra Avukat Gülsaran önemli açıklamalarda bulundu ve şarkıcının durumunu gayet iyi olduğunu ifade etti. Gayet güçlü olduğunu ve Gülşen'in ilgilenen herkese teşekkür ettiğini belirtirken merak edilenleri de yanıtladı. Görüşmenin Nisan ayında yaşanan olay hakkında sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptığını ve birilerini kırması durumunda hepsinden özür dilediğini açıkladığını hatırlattı. Avukat Gökçe Kılıç Gülsaran teknik takiplerin yapıldığını ifade edilirken kendisinin hukukçu olduğunu ve bu neticenin bu şekilde olmaması gerektiğini ifade etti.

Gündemde yer alan konu hakkında ünlü şarkıcı Gülşen'in hapisten ne zaman ve hangi tarihte çıkacağı henüz belli olmazken yapılacak olan net açıklamayı ise bekleniyor.

Gülşen Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli, Neden Hapse Girdi, Gülşen Ne Yaptı, Suçu Nedir, Gülşen Olayı Nedir?

Yaşadığı olay hakkında konuşan başarılı şarkıcı imam hatiplilere hakaret etmek ve onları kötülemek amacıyla konuşma yapmadığını belirtti ve dikkatleri üzerine çekti. Ünlü isim ülkenin hassasiyetlerine ve tüm değerlerini saygısını sorumsuz olduğunu belirtirken üzerine atılı olan suçlamayı ise kabul etmediğini söyledi. Yaşanan olay hakkında konuşan ünlü şarkıcı bu durumun zamansız bir yerde gerçekleşmesini ise talihsizlik olarak değerlendirdi ve suç işleme kastının bulunmadığını açıkladı.

Türkiye'nin bütünlüğünü ırk dil ve dil hiçbir şekilde kategorize etmeden bütünlüğü görmek adına mücadele ettiğini ifade eden Gülşeni, yaşanılan olayların kendisini çok üzdüğünü de ifade etti. Arkadaşları arasında bir espri yaptığını ve insanların bu olayı kışkırtıcı bir şekilde yorumladığını ifade eden şarkıcı, şakalaşma gibi bir durumun herhangi bir gruba yönelik olarak ve nefret içerikli gibi ifade edilerek algılanmasının üzücü bir durum olduğunu söyledi.