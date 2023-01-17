Cumhurbaşkanı Vatandaşa Müjde Verdi! Yeni Yılda Başvuru Yapanlar Borçlarını Kapatıyor!

Cumhurbaşkanından vatandaşlara borçlarını kapatmaları için müjde verdi. Borcu kapatmak için başvuruda bulunmak yeterli oluyor. 100 bin lira tutarlı kredi anında onaylanıyor. Devlet eli ile bankalar kredi kullandıracak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmış olduğu açıklama ile emekli ve çalışanlar için borç kapatma ve ihtiyaç kredisi kampanyası başlatıldı. Kamu bankaları tarafından 100 bin lira tutarlı kredi verilecek. Bunun yanı sıra devlet destekli ticari bankalarda kredi verecek. Verilecek kredi 36 ay ile 24 ay vadeli şekilde işlem görecek.

Borç kapatma kredisi için başvuruda bulunacak olan kişiler, kamu bankaları olarak hizmet veren Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kerdi alabilecek. Uygun görülen kişilerin tüm borçları silinebilecek. Bankalar tarafından uygulama koyulan kampanya büyük ilgi görüyor.

Ziraat Bankası 100 bin TL İhtiyaç Kredisi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrası Ziraat Bankası borç kapatma kredisi veriyor. Kampanyayı başlatan banka, ihtiyaç sahibi kişilere 100 bin lira tutarlı düşük faiz oranlı emekli kredisi verecek. Emek maaşını Ziraat Bankası şubesine taşıyan kişiler bu kredi imkânından faydalanabilir. Banka üzerinde hesabı olmayan kişiler ise kimliklerini göstererek kredi başvurusunda bulunabilir. Genel müdürlük tarafından yapılan kredi değerlendiresi sonucu onay alınması halinde aynı gün için kredi onaylanır. Kredi başvurusunun ardından banka size sonucu bildirecektir.

Halkbank 100.000 TL İhtiyaç Kredisi

Halkbank, devlet destekli kredi kampanyası başlattı. Halkbank şubelerden başlatılan kampanyada 100 bin lira tutarlı kredi başvurusu yapılabilir. Emekli vatandaşlar için sunulan kampanyada ilk taksit ödemesi 3 ay sonra yapılabilecek. Alınacak olan krediler borç kapatma kredisi olarak kullanılacak. Tüm borçlar tek bir yerden tahsil edilecek. Emekli maaşı banka üzerinde değilse, emekli maaşınızı en yakın banka şubesine taşıyarak kredi imkânından faydalanabilirsiniz. Onay alınması halinde tüm borçlarınızı kapatabilirsiniz. Kamu bankaları aracılığı ile alınacak kredi ile farklı bankalara olan borçlarınızı kapatabilirsiniz.