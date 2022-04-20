Güllerin Savaşı Tekrar Bölümleri Hangi Kanalda Yayınlanıyor?

Ekranlara verildiği dönem boyunca ilgi toplayan Güllerin Savaşı isimli televizyon dizisi projesinde Canan Ergüder ve Damla Sönmez gibi iki güzel oyuncu acımasız bir şekilde kavga ediyordu. İki sevilen ismin düşman olduğu dizi, sürükleyici bir şekilde yayın hayatına devam ediyordu. Oyuncu kadrosu ve hikayesi ile unutulmaz projeler arasında gösterilen Güllerin Savaşı isimli televizyon dizisi projesi güncel olarak tekrardan ekranlarda izleyici karşısına çıkıyor.

Kanal D ekranlarında 2014 ile 2016 seneleri arasında yayınlanan Güllerin Savaşı isimli televizyon dizisi projesi Gülru ve Gülfem isminde iki ana kadın karakterin acımasız kavgalarını izleyici karşısına çıkarıyordu. Seyirci kitlesi söz konusu iki kadın karakterin mücadelesini heyecanlı bir şekilde izliyor ve diziyi titizlikle takip ediyordu. Yeni bölümleri ile unutulmaz Türk dizleri arasına giren proje oyuncu kadrosu ile de adeta hafızalara kazınmıştı.

Dizinin final yapmasından sonra tekrardan ekranlara getirildiği öğrenildi ve seyirci kitlesi bu haber karşısında çok mutlu oldu. Barış Kılıç, Canan Ergüder ve Damla Sönmez gibi iki başarılı oyuncunun başrollerde bulunduğu Güllerin Savaşı dizisi bugünden itibaren tekrar bölümleriyle hafta içi hergün saat 14.00’de seyirci karşısına çıkacak ve unutulmaz bölümlerini ekranlara taşıyacak.

Kanal D ekranlarında seneler önce yayınlanan proje Med Yapım imzalı olarak izleyici karşısına çıkmış ve beğeni toplamıştı. Başrollerinde Barış Kılıç, Canan Ergüder ve Damla Sönmez'in bulunduğu proje unutulmaz Türk dizileri arasına girmiş ve hafızalarda geniş bir yer tutmuştu. Dizi, 68. bölümü ile 6 Şubat 2016 senesinde final yaparak yayın hayatını sonlandırmıştı. Ünlü oyuncu Damla Sönmez ise günümüzde Aziz isimli televizyon dizisi projesi ile ekranlarda yer alıyor ve Murat Yıldırım ile dizinin başrol oyuncusu olarak sevenleri ile buluşuyor. Damla Sönmez Güllerin Savaşı dizisinde ise evin bahçıvanın kızı karakterine hayatı veriyor ve sergilemiş olduğu performansı ile beğeni topluyordu.