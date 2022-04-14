Güllerin Savaşı Oyuncularından Buluşma Haberi

2004 ile 2016 senelerinde Med Yapım imzalı olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan ve o dönemde ilgileri üzerine çeken Güllerin Savaşı isimli dizi adını unutulmaz projeler arasına yazdırmıştı. Başrollerinde Barış Kılıç, Canan Ergüder ve Damla Sönmez'in bulunduğu dizi oyuncuların sergilediği performans ve hikayesi ile büyük başarılar elde etmişti.

Dizi 6 Şubat 2016 gününde izleyici ile buluşan 68. bölümü ile final yapmış ve bu haber ile üzüntüye boğmuştu. Ünlü oyuncu Barış Kılıç ise işi için yurtdışına gitmesi ardından Türkiye'ye dönüş yapan doktor Ömer Hekimoğlu isimli karakteri canlandırıyordu. Güzel oyuncu Canan Ergüder ise dizide Barış Kılıç'ın hayat verdiği karakterin eski aşkı modacı Gülfem karakterine hayat veriyordu. Güllerin Savaşı dizisinde eski aşıklar yeniden bir araya gelmiş ve dizi hikayesi ile dikkat çekmişti.

Güzel oyuncu Canan Ergüder sosyal medya hesabı Instagram'dan bir fotoğraf paylaştı ve yapmış olduğu bu paylaşımı dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu eski rol arkadaşı Barış Kılıç ile birlikte çekildiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu ve takipçileri Güllerin Savaşı dizisini hatırladı.

“Bir baktım karşımda” notunu düşerek fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu Canan Ergüder eski partneri Barış Kılıç ile birlikte olduğu o anı takipçilerinin beğenisine sundu. Samimi görüntüsü ile hayranlarını mest eden iki ünlü isim bu fotoğrafı ile dikkatleri üzerine çekti.

Canan Ergüder Menajerimi Ara dizisi ardından bir süre boyunca setlere ara vermiş ve hayranlarından uzakta kalmıştı. Bugünlerde ise Show TV dizisi olan Oğlum isimli projede psikolog Demir karakterine hayat veren ünlü oyuncu sergilediği performans ile dikkatleri üzerine topluyor.

Ünlü oyuncu Barış Kılıç ise geçtiğimiz haftalarda Fox TV dizisi olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin kadrosuna dahil olmuş ve bu haber ile sevenlerini mutlu etmişti.