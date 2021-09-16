Güldür Güldür Show'a Bomba Transfer! Ayrılık Acısı Kısa Sürdü

Bir süredir Show TV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Güldür Güldür Show hakkında yeni bilgilere ulaşıldı. Yeni sezon tanıtım filmi yayınlanan Güldür Güldür Show, kadrosu ile dikkat çekti. Yeni oyuncuların tanıtım filminde yer aldığı görülürken yaşanacak olan gelişmeler de merak konusu oldu.

Bazı isimlerin kadroya veda ettiği bilgisine ulaşılmış ve seyirci kitlesi de bu haber ile üzüntüye boğulmuştu. Fakat Güldür Güldür ekibinin kadrosuna yapılan yeni transferler ile seyircilerin üzüntüsü de son buldu. İşte ekibe yeni katılan isimler ve merak edilenler…

Oyuncu kadrosu, neşeleri ve dansları ile tanıtım filminde dikkat çekti. Her sene merak ve heyecan içerisinde beklenen tanıtım filmleri, yeni sezonun nasıl geçeceği hakkında bazı mesajlar veriyor. Bu sezonda da ekip oldukça iddialı olduklarının altını çizerken seyirci kitlesi de konu hakkında araştırma yaptı.

Başarılı programın yeni sezonunun öncesinde Ecem Erkek isimli yetenekli oyuncu, ayrılık kararı aldığı açıklamıştı. Bunun yanı sıra Toygan Avanoğlu da ekibe katıldığını ifade etmişti.

Yeni sezonda oyuncu kadrosunda yer alacak isimler ise Açelya Topaloğlu, Alper Kul, Ali Sunal, Asiye Dinçsoy, Aylin Kontente, Ayça Damgacı, Aziz Aslan, Burak Topaloğlu, Berkay Tulumbacı, Doğa Rutkay, Deniz Hiracan, Giray Altınok, İrem Kahyaoğlu, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, Ozan Varol, Onur Buldu, Özgür Aydın, Uğur Bilgin, Toygan Avanoğlu ve Ünal Yeter olarak açıklandı. 9 yeni sezonu ile Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Güldür Güldür Show hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

8 sezondur ekranlarda bulunan Güldür Güldür Show, 9. yeni sezonu ile hayranları ile buluşacak. Bölümlerin, yayınlamak için gün sayan komedi programı, çok yakında sevenleri ile karşı karşıya gelecek. Yine Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Güldür Güldür Show izleyici kitlesini kahkahalara boğacak.