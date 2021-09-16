Ziraat Bankası Son Dakika Kredi Haberi: Banka 100.000 TL'ye Kadar Borç Kapatma Kredisi Vereceğini Açıkladı

Ziraat Bankası 100.000 TL ye kadar borcu olan müşterilere müjdeli haber verdi. Ziraat Bankası 100 bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi vereceğini duyurdu. Ziraat Bankası üzerinden yapılan açıklama ile birlikte 100.000 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen ve diğer bankadaki borçlarını kapatmak isteyen kişilere ilk taksit ödemesi 3 ay ertelemeli olan toplamda 36 ay vadeli borç kapatma kredisi verileceği açıklandı. Ziraat Bankası tarafından yapılan duyuru ile birlikte borç kapatma kredileri düşük faiz oranları ile verilirken ayrıca diğer bankadaki olan güncel borçlarınız için düşük faiz oranları ile sizlere Kredi kullandırılacaktır. Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru ile birlikte banka kredi başvurusu yapacak olan kişilere hemen ne kadar kredi onayı vereceğini duyurdu.

Ziraat Bankası 100.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası...

Ziraat Bankası yapmış olduğu düşük faiz oranları ile kredi kampanyasına 100 bin TL'ye kadar onay verecek ve onaylanan tutar da daha Kredi hemen aynı gün içerisinde alabileceksiniz.

Ziraat Bankası yapmış olduğu duyuru ile birlikte 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişilerin diğer bankadaki olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarını da kapatarak yüksek limitli krediler verecektir. 100.000 TL'ye kadar yapılan bu kampanyanın 100.000 TL üzerinde de onay alacağınız bir kampanya olduğunu söyleyebiliriz. Emekli olan sigortalı olan ve devlet memuru olan kişiler bireysel kredi olarak bu kredileri alırken, esnaf ve çiftçi olan vatandaşlarımız ise eğer borç kapatma kredisi kullanmak istiyorsa ticari bölümden 100 bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi alabilir.

Başvuruları nasıl yapılacak?

Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyenler 100.000 TL'ye kadar kredi onayı almak istiyorsa en yakın banka şubesine kimlik ve gelir belgesi ile giderek başvuruda bulunabilir. Ziraat Bankası şubelerine giderken ayrıca diğer bankadaki olan borçlarımızın son kapatma tutarlarını da öğrenerek giderseniz daha hızlı bir şekilde işlem yapabileceksiniz. Ziraat Bankası üzerinden yapılan başvuru sonrasında kredi onayı alacak olan kişiler belirtilen şartlar dahilinde hemen aynı gün içerisinde sonuçlanacak olan kredilerine kullanabilir 36 ay vadeye kadar kredi ihtiyacını giderebilirsiniz.