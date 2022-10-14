Güldür Güldür 10. Yılda da Show TV'nin Gözde Programları Arasında Yer Aldı

Pandeminin araya girmesinden dolayı 2 yıllık bir aradan sonra marka konferansı İstanbul Tersane’de toplandı. Bloomberg HT, Habertürk ve Show TV'nin ortağı olduğu medya Grubu pazarlama dünyasının en son trendlerini belirledi. Marka Konferansı’nın İstanbul Tersanede toplanması ile birlikte en güçlü programlarda belirlenmeye başladı.

Tersane İstanbul konferansında 2. gününde de güçlü programlar da devam ediyor. Tema isminin remasterat olduğu ve yepyeni içerikleri ile başlayan konferans bu yıl katılımcılarına sanat teknoloji ve sürdürülebilirlik alanlarında yaratıcılıkla buluşan çok sayıda gündemde olan projeyi deneyimleme fırsatı sundu.

Marka 2020 Tersane İstanbul'da Birçok Katılımcı Ağırladı

İstanbul'un göz bebeği olan tersane İstanbul'u düzenlenen Marka 2020 konferansı dünyanın dört bir yanından ve Türkiye'den 70.000 civarındaki katılımcı ve konuşmacıyı ağırlıyor. Pandemi sebebiyle 2 yıllık bir aradan sonra yeniden doğuş konulu temasını özümseyen bu marka konferansı 2022'de Show TV oturumunu gerçekleştirdi.

İstanbul Tersanede marka konferansında bulunan Show TV beraber gülmenin kalıcı bağı 10 yıldır Güldür Güldür sloganı ile görüşmelere başladı. Güldür Güldür Show'u temsilen tiyatro ve sinema dünyasının önde gelen oyuncusu Ali Sunal temsil etti.

10 Yıldır Marka Olabilmenin Sırrı

2022'de 10 yılı aşkındır zirvelerde bulunan Güldür Güldür Show'u dinamik bir marka olarak yıllardır seyirci ile buluşturan programın arkasındaki güç uzun uzadıya konuşuldu. Güldür Güldür Show temsilen tiyatro dünyasının önde gelen oyuncusu Ali Sunal, Rutkay Kamal aynı zamanda yapımcı Elif Yakar Çelik Show TV genel yayın yönetmeni olan Aynur Demirtaş İşmen konuşmacı olarak katıldı.

Bu panelde konuşmacıların sık sık değiştiği ve farklı içeriklerinde yer aldığı televizyon dünyasının 10 yıldır güçlü olmasının altında yatan büyük etken konuşuldu. Bu sırrı açıklamaya çalışan Elif Yakar Çelik Güldür Güldür'ün başarısının sırrını şu şekilde ifade etti. Güldür Güldür Show'un markalaşma aşaması çok uzun bir süreye yayıldı. Biz çok inatçı bir ekibiz ve aynı zamanda inat konusunda da istikrarlıyız. Yaşanılan başarısızlıklar bizi kamçıladı Show TV'yi geçtiğimiz andan itibaren uyumumuz çok tuttu. Show TV ile birlikte Güldür Güldür Show bir marka oldu.