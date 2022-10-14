Emekli maaşı alan herkes için önemli duyuru! Başvuru yaparak sizlerde 100.000 TL ödeme alın!

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek yüz bin TL'ye kadar ödeme almak isteyen tüm vatandaşlar için 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli yeni bir kredi paketi hazırlandığı açıklandı. Emekli maaş hesabınız üzerinden sizlerde Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank aracılığı ile birlikte başvurularınızı gerçekleştirerek, dilediğiniz zaman ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek ve onaylanan bu kredileri dilediğiniz zaman isterseniz internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de kimlik numaranız ve internet bankacılığı uygulamaları aracılığıyla birlikte hemen yaptırabileceksiniz. Emekli maaşını kamu bankaları üzerinden alan vatandaşlar için 24 ay vadeli ve 36 ay vadeli kredi paketleriyle birlikte en düşük faiz oranlarından yararlanarak, kullandırılacak olan bu kredilerde, emekli maaşını bu bankaları yeni taşıyan vatandaşlara da diğer bankadaki olan borçlarını kapatmaları için kredi imkanları sunulmaktadır.

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte sizlerde ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız ve aynı gün içinde kredi ödemesi almak istiyorsanız, daha önce bu bankalardan kredi kullanıp, düzenli ödemeler yapmış olmanız durumunda hemen internet bankacılığına giriş yapabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden alacağınız hesap numarası ile birlikte sizlerde ihtiyaç kredisi başvurunuzu internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kolay birşekilde yapabilecek, onaylanan bu kredileri de hesaplarınıza istediğiniz zaman yaptırabileceksiniz.

EMEKLİ KREDİSİ

Emekli maaş alan vatandaşlar, emekli kredisi kullanmak istiyorlarsa, 50000 TL'ye kadar kullanacakları tüm kredilerde 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanı sağlanırken, kredi kullanacak olan vatandaşlara belirtilen şartlar dahilinde 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi almak isteyen tüm vatandaşlar için yapılacak olan bu kampanya ödemelerinde 3 ay ertelemeli kredi kullanacak olan kişiler daha önce bankalar üzerinden kredi kullanmış ve emekli maaşları da bu bankalarda olan vatandaşlar olmaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, emekli maaşını kendi bankasından alan tüm vatandaşlar için başlatmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasında nakit ihtiyacı olan kişiler ile birlikte borç kapatma kredisi kullanacak olan tüm emeklilere destek olacağını açıkladı.