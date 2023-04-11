Halil İbrahim Ceyhan Reytingleri Yükseltiyor

Başarılı oyuncu Halil İbrahim Ceyhan Kanal 7 ekranında izleyici ile buluşan Emanet isimli günlük dizide rol alıyordu. Bu proje ile büyük bir başarı kazanan ve ismini geniş kitlelere duyuran ünlü isim sıklıkla sosyal medyada da adından söz ettiriyor. Dizilerin aranılan yüzü haline gelen Halil İbrahim Ceyhan özellikle Twitter'da sıklıkla konuşan genç isimler arasında yer buldu.

Partneri Sıla Türkoğlu ile Emanet dizisinde ilk 2 sezon boyunca çok başarılı bir partnerlik süreci yürüten ünlü oyuncu sezonda tek başına projeye devam etmişti. Sıla Türkoğlu'nun Emanet dizisine 3. sezonda veda etmesi ardından Halil İbrahim Ceyhan Emanet dizisini bırakmamış ve dizi yayın hayatını sürdürmüştü. Ünlü oyuncu hakkında yapılan yorumlara ve takipçi sayısına bakıldığı zaman ise her geçen ay hayranlarının daha da arttığı gözler önüne serildi. Ünlü oyuncu yurt dışındaki Türk hayranları tarafından da yakından izleniyor ve oyuncunun kariyer hayatında sonraki zamanlarda nasıl ilerleyeceği merak konusu oluyor.

Pek çok seyirci grubu Halil İbrahim Ceyhan isimli başarılı oyuncuyu yeni sezonda farklı projelerde görmeyi arzu ettiklerini belirtiyor. Bu yönde yapılan yorumlar sosyal medyada dikkat çekiyor ve Halil İbrahim Ceyhan hayranları oyuncuyu özlediklerini yazıyor. Ceyhan'ı ses getiren işlerde görmek istediklerini ifade eden dizi hayranları oyuncunun performansını çok beğeniyor.

Ünlü ismin yeni dizi projeleri için çeşitli teklifleri aldığına yönelik bilgilere de ulaşıldı. Genç oyuncu Halil İbrahim Ceyhan yapımcılar açısından da yeni reyting kaynağı olarak görülüyor. Sonraki süreçte ünlü ismin hangi dizide karar vereceği ise hayranları tarafından araştırılan konular arasında yer aldı. Oyuncunun partneri Sıla Türkoğlu Emanet dizisinden ayrıldıktan sonra kararlı bir tavır sergileyerek Kızılcık Şerbeti dizisine geçiş yapmıştı. Halil İbrahim Ceyhan'ın da aynı şeyi yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.