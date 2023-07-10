Dizi hayranları Gülcemal isimli televizyon dizisi projesinin devam etmesini istiyor ve bu durumu sosyal medya yorumlarında ifade ediyor. Gülcemal dizisi hakkında sosyal medyaya geçtiğimiz hafta yansıyan yorumlara bakıldığı zaman üzücü bir tablo ortaya çıkmıştı. Dizi projesinin final çekimlerinin tamamlandığı ifade edilmiş ve bu yönde bilgiler izleyici grubunu memnun etmemişti. Söz konusu bazı haftalar yayınlanmaması ile beraber yayın hayatına uzun ara vermiş ve bu durum izleyici sadakatini de olumsuz anlamda etkilemişti. Haberimizin devamında Gülcemal isimli televizyon dizisi projesinin yakında final yapacağı yönünde yazılan yorumlar ve konu hakkında merak edilen detaylar yer almaktadır...

Seyirci karşısına 12 yeni bölümü ile 6 Temmuz Perşembe akşamında çıkacak olan Gülcemal isimli televizyon dizisi projesi merak içerisinde bekleniyor. Dizinin final bölümünün ise 13 Temmuz akşamında yayınlanacağı düşünülüyor ve proje bu haber ile izleyicileri üzüntüye boğuyor. Dizi projesi Murat Ünalmış ve Melis Sezen gibi iki başarılı oyuncuyu başrolde bir araya getirmişti. Pek çok dizi hayranı ise Gülcemal isimli dizinin finale doğru ilerlemesini kabul etmedi ve projenin bu karardan dönmesi gerektiğini savundu. Zira dizi projesi oyuncuların performansları ve dizi hikayesi bakımından diğer sezonda da devam etmesi gereken bir dizi olarak görülüyor.

Kanalın reyting oranlarına bakarak dizi için final kararı aldığı düşünülüyor ve bu durum kanalın diğer proje stratejileri ile de uyumlu olarak söz ettiriyor. Gülcemal isimli televizyon dizisi projesi için kanal yetkilileri diziye fazla süre vermiş ve seyirci grubunun tepkisini azaltmaya çalışmıştı.

Söz konusu diziye karşı yurt dışındaki Türk dizisi hayranları da büyük bir heyecan duyuyor ve proje sosyal medyada da güçlü bir etki yaratıyordu. Fakat dizi için final kararı alındığı açıklandı ve bu durum projeyi 13 bölüme kadar götürdü.