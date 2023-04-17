Gülcemal Dizisi Düşüşte, Murat Ünalmış Hayranları İsyanda!

Kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan Gülcemal dizisi Fox TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya başlamıştı. Yayın hayatına başladığı günden bu yana iki bölümünü geride bırakan Gülcemal isimli proje Perşembe akşamlarının alternatif bir dizisi olmayı hedefliyordu. Fakat reyting oranları ise söz konusu dizi projesinin ilerleyebilmesi için çok önemli bir yere sahip. Senelerdir dizilere yatırım yapan Fox TV projeler düşük reyting oranları elde ettiği zaman onları yayın hayatından kaldırıyordu. Seyirci grubu da bu durumu iyi bilmesi sebebiyle FOX TV'de yayınlanan projelere karşı her zaman mesafesini koruyordu.

Adım Farah dizisi gibi bir dizi farklı kanalda olsa belki de çok daha yüksek oranlar elde edilebilecekti. Bu durum Gülcemal dizisi için de geçerli olarak yorumlandı. Oyunculuk noktasında seyirci grubunun aklını başından alan Murat Ünalmış isimli oyuncu, Gülcemal dizisinin başrolünde yer alıyor ve seyirci grubu da projenin düşük reytingler almasına isyan ediyor. Melis Sezen de Sadakatsiz dizisinde sergilediği performans sonrasında Gülcemal dizisinde başrol olarak rol almaya başlamış ve Murat Ünalmış’ın partneri olmuştu. Güçlü oyuncu kadrosuna rağmen ilk iki bölümde anlaşılamaz düzeyde düşük reytingleri olan dizi hayal kırıklığına uğrattı.

Fox TV gibi oldukça iddialı bir kanalda yayınlanan, Melis Sezen ve Murat Ünalmış gibi 2 oyuncuyu başrolde bulunduran dizi yine de beklenen reyting oranlarını elde edemedi. Hikaye de oldukça dikkat çekici bir şekilde devam ederken projenin ikinci yeni bölümü ilk 10 program arasında bile yer alamadı. Bunun yanı sıra söz konusu dizi projesinin AB kategorisine bakıldığı zaman da elde edilen oranların final yapması beklenen bazı dizilerden bile düşük olduğu görülüyor. Diğer taraftan Perşembe rekabetinde yer alan diğer dizilerin gücü de düşünüldüğünde proje için final yapma ihtimali doğdu.