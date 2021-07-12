Son Dakika: 100 Gün Ertelemeli Kredi Meclisten Geçti, 100 Gün Ertelemeli Kredi Verilecek, Aylık Ödeme Yok. 100 gün ertelemeli olarak kredi alabileceğiniz bankalar, İhtiyaç Kredisi olarak sizlere bu kredilerin vermektedir. Kredi başvurusu yapacağınız zaman banka sizlere onay verir ve bu onay durumuna göre kredi kullanırsınız. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi başvurusu yapmaları durumunda en fazla 36 ay vadeye kadar kredi kullanabilirler. 100 gün ertelemeli kredi başvurusu yapacaksınız, başvuru esnasında bu ertelemeli Kredi seçeneğini banka personeline söylemeniz gerekiyor.

Akbank 100 gün ertelemeli kredi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank üzerinden 100 gün ertelemeli olarak kredi başvurusu yapabilirsiniz. Başvuru yapacak olan müşteriler banka şubelerinden ve internet bankacılığı üzerinden Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirler. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin banka politikalarına uygun olmaları durumunda 36 ay vadeye kadar kredi alabileceklerini söylemek istiyoruz. Kredi sonucu eğer olumlu olursa banka sizlere hemen aynı gün içerisinde kredi verecektir. 100 gün ertelemeli olarak bu krediyi alabilir, ödemelerinizi 100 gün sonra başlayabilirsiniz.

ING Bank 100000 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

100 gün ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi başvurusu yapacaksınız, banka politikalarına uygun olmanız durumunda ING Bank sizlere 50.000 TL'ye kadar kredi imkanı sağlar. Başvuru bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. Kredi başvurusu yapacağınız zaman banka sizin kredi notunuza göre faiz oranı uygular ve 36 ay vadeye kadar kredinizi kullandırır. ING Bank kredi başvurusu için bankanın resmi internet sitesi üzerinden başvuru yaptıktan sonra kredi sonucunuz hemen cep telefonunuza gelir bu şekilde onay alabilirsiniz.

Garanti Bankası ertelemeli ihtiyaç kredisi başvurusu

Garanti Bankası üzerinden de kredi başvurusu yapabiliyorsunuz.150 bin TL'ye kadar verilen ihtiyaç kredilerinde banka müşterilerine anında kredi imkanı sağlıyor. Garanti Bankası şubesine gittiğiniz zaman banka hemen size bu kredi için bilgiler verir ve kredinizi onaylar. 36 ay vadeye kadar alacağınız ihtiyaç kredileri de 100 gün erteleme yaparak da kredi kullanımı yapabilirsiniz.