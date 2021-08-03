Gülben Ergen Yangın Bölgesine Ziyaret Gerçekleştirdi

Başarılı şarkıcı Gülben Ergen, Türkiye'nin dört bir tarafında eş zamanlı olarak başlayan orman yangınları hakkında açıklamalarda bulundu ve yangın bölgelerini ziyaret etmesi ile sevenlerinden takdir topladı. Uzun bir süredir devam eden orman yangınlarının 7. gününde ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile beraber yardım için seferber oldu ve dikkatleri üzerinde topladı. Başarılı isim, mağdur aileler ile bir araya gelirken ziyarete geldiklerini ve olay yerine de bakacaklarını söyledi.

Eş zamanlı olarak başlayan ve Türkiye'nin Ege ile Akdeniz bölgelerinde etkili bir şekilde devam eden orman yangınları ile mücadele sürdürülüyor. Korkunç yangınların 7. gününde herkes seferber olurken Gülben Ergen de yangın bölgesine giderek destekte bulundu. Havadan ve karadan yangınları söndürmek için müdahaleler devam ederken ekiplerin de çıkan orman yangınlarını kontrol altına almak için çalışmalar sürdürdüğü bilgisine ulaşıldı.

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, hala söndürülemeyen orman yangınlarının 7. gününde seferber oldu ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile beraber mağdur ailelere ziyaret düzenledi. Bodrum'daki Mazı mevkiinde çıkan yangınların devam ettiği sırada mağdur olan ailelerin evine ziyaret düzenleyen ünlü şarkıcı Gülben Ergen, gazeteciler ile kısa bir sohbet gerçekleştirmeyi de ihmal etmedi.

Yangın bölgelerine giden ve mağdur aileler ile bir araya gelen başarılı şarkıcı Gülben Ergen, muhabirlerin kendisine sorduğu sorulara yanıt verdi ve ziyarete geldiklerini söyledi. Olay yerine de bakacaklarını ifade eden ünlü şarkıcı, yangınla mücadeleye devam ettiklerini ifade etti.

Gülben Ergen ile beraber yangın bölgelerine ziyarette bulunan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras önemli açıklamalarda bulundu ve güncel durum hakkında bilgi paylaştı. Çıkan orman yangınları ile mücadele ettiklerini ifade eden Aras, rüzgar yönünün değiştiğini açıkladı. En büyük sıkıntının Çocuk Mezarlığı’nın olduğu bölgede yaşandığını ifade eden Bodrum Belediye Başkanı, açıklamaları ile gündemde yer aldı.