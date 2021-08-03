Saadet Işıl Aksoy Sinirlendi! Yangın Fırsatçılarına Sitem

Ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye'yi üzüntüye boğan orman yangınları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Eş zamanlı olarak ülkenin pek çok bölgesinde başlayan orman yangınları hakkında paylaşımlar gerçekleştiren ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy, yangın fırsatçılarına sitem etmeyi de ihmal etmedi. Marmaris'te tatiline devam eden ünlü isim, halkla birlikte mücadelesine devam etti ve çıkan yangınlar hakkında son durumu bildirdi.

Türkiye'nin dört bir yanında devam eden yangınların 7. gününde de ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy durum hakkında bilgi paylaşımı gerçekleştirdi. Sanat ve televizyon dünyasının ünlü isimleri ülkede meydana gelen felaket hakkında sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunurken Saadet Işıl Aksoy da yangın fırsatlarına sitem etti. Yangın çıkan bölgelerde tatil yapan oyuncular halk ile beraber ekiplerinin çalışmasına yardım ederken Aksoy da bu ünlü isimlerden biri oldu.

2014 senesinde iş insanı olan Pamir Kıraner ile dünya evine giren ve bu haber ile magazin gündeminin üst sıralarında yer alan ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy, evlenmesi ardından ABD'ye taşınmıştı. Yaz sezonunda ise Marmaris'teki yazlığına dönen ve tatil yapan 37 yaşındaki ünlü isim yangını söndürmek için yapılan çalışmalara destek vermeye devam etti.

İhtiyaç malzemelerini temin etmek için markete giden ünlü oyuncu, karşılaşmış olduğu çirkin muameleyi sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu ve dikkatleri üzerinde topladı.

Zorlu geçen bu dönemde herkesin dayanışma içinde olduğunu ifade eden ünlü oyuncu, markete gittiği sırada çok malzemenin lazım olduğunu ve yardım için alacağını söylediğini aktardı. Geliş fiyatından malzemeleri istediğini açıklayan ünlü isim, marketçiden ise aldığı yanıt karşısında üzüntüsünü dile getirdi. Marketçinin Pazar günü market açtıklarını ve o kadarını yapamayacaklarını söylediklerini ifade eden oyuncu, yangın fırsatçılarına sitem etti.