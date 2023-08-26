Kriz dönemlerinde yatırımcının güvenli liman olarak gördüğü altın yeniden yükselişe geçti. Dolarda başlayan hareketlilik günden güne yavaşlarken özellikle Ons cephesinde yatay bir seyir görülmeye başlanmıştı. Son haftalarda 2000 doların altında seyreden Ons ve 1.700 TL altında işlem gören Gram altın hafta sonu yeniden hareketlendi.

FED'in Jackson Hole toplantısında faiz artırımına yönelik güçlü sinyaller vermesi altın fiyatlarında yeniden yükselişi tetikledi. Külçe altın alış fiyatı 63.200 TL'ye ulaştı. Aynı saatlerde Kapalı Çarşı Beşli altın 55.033,28 TL'den alıcısını buldu.

22 AYAR BİLEZİK KAÇ TL OLDU?

TCMB faiz artışı kararı sonrası değerli madenler ve döviz kurunda başlayan hızlı düşüş yatırımcıyı endişelendirdi. Piyasaları anlık hareketlendiren bu sert düşüşün ardından altın fiyatları bu hafta sonu kaç TL oldu? merak uyandırdı. 26 Ağustos Cumartesi günü gram altın yeni güne %3,11 artışla 1.633,60 TL'den başladı. Düğün yapacaklar veya yatırım amacıyla kullanacaklar için 26 Ağustos Cumartesi günü 22 ayar bilezik 1.539,17 TL'den alıcısını buluyor.

26 AĞUSTOS CUMARTESİ GÜNÜ GRAM, ONS, ÇEYREK ALTIN FİYAT LİSTESİ