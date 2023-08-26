Kriz dönemlerinde yatırımcının güvenli liman olarak gördüğü altın yeniden yükselişe geçti. Dolarda başlayan hareketlilik günden güne yavaşlarken özellikle Ons cephesinde yatay bir seyir görülmeye başlanmıştı. Son haftalarda 2000 doların altında seyreden Ons ve 1.700 TL altında işlem gören Gram altın hafta sonu yeniden hareketlendi.
FED'in Jackson Hole toplantısında faiz artırımına yönelik güçlü sinyaller vermesi altın fiyatlarında yeniden yükselişi tetikledi. Külçe altın alış fiyatı 63.200 TL'ye ulaştı. Aynı saatlerde Kapalı Çarşı Beşli altın 55.033,28 TL'den alıcısını buldu.
22 AYAR BİLEZİK KAÇ TL OLDU?
TCMB faiz artışı kararı sonrası değerli madenler ve döviz kurunda başlayan hızlı düşüş yatırımcıyı endişelendirdi. Piyasaları anlık hareketlendiren bu sert düşüşün ardından altın fiyatları bu hafta sonu kaç TL oldu? merak uyandırdı. 26 Ağustos Cumartesi günü gram altın yeni güne %3,11 artışla 1.633,60 TL'den başladı. Düğün yapacaklar veya yatırım amacıyla kullanacaklar için 26 Ağustos Cumartesi günü 22 ayar bilezik 1.539,17 TL'den alıcısını buluyor.
26 AĞUSTOS CUMARTESİ GÜNÜ GRAM, ONS, ÇEYREK ALTIN FİYAT LİSTESİ
- 26 Ağustos Cumartesi günü Gram altın alış fiyatı 1.6333,60 TL. Gram altın satış fiyatı 1.633,93 TL
- 26 Ağustos Cumartesi günü Çeyrek altın alış fiyatı 2.751 TL. Çeyrek altın satış fiyatı 2.808 TL
- 26 Ağustos Cumartesi günü Ons altın alış fiyatı 1.914,83 TL. Ons altın satış fiyatı 1.915,25 TL
- 26 Ağustos Cumartesi günü Yarım altın alış fiyatı 5.519 TL. Yarım altın satış fiyatı 5.616 TL
- 26 Ağustos Cumartesi günü Cumhuriyet altını alış fiyatı 11.003 TL. Cumhuriyet altını satış fiyatı 11.189 TL