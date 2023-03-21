Gram Altın İçin 3 Analist Öyle Bir Yorum Yaptı ki! 3 Ay Sonra…

Hem vatandaşlar hem de yatırımcılar canlı altın fiyatlarını son zamanlarda yakından takip etmeye başladı. Geçtiğimiz Cuma günü ABD'den gelen veriler, gram altın fiyatlarının yükselmesine neden oldu ve bugünlerde de fiyatlar yukarı yönlü bir seyir izliyor. Kapalıçarşı'da, en çok çeyrek altın, gram, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bileziğin gram fiyatları merak edilirken, alış-satış grafiği de hareketli bir seyir izliyor. Altın yatırımı yapmayı düşünen kişilerin gözü ünlü piyasa uzmanları İslam Memiş, Mehmet Ali Yıldırımtürk ve Ahmet Deniz Yağbasan gibi isimlerin açıklamalarında.

Bu hafta piyasalar, son yılların en büyük banka iflasıyla baş ederken, yatırımcılar ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine odaklanıyor. Özellikle, Fed'in enflasyonu kontrol altına alma çalışmalarına yönelik artan endişeler sebebiyle, piyasaların zaten baskı altında olduğu bu dönemde, enflasyon verileri önemli bir test olarak görülüyor. Bu gelişme, 2008 finansal krizinden bu yana yaşanan en büyük banka iflasının etkileriyle birleşince, piyasalarda büyük bir hareketlilik yaşanması bekleniyor. Ülkemizde yaklaşan seçim döneminin de piyasayı büyük oranda etkileyeceği düşünülüyor. Yatırımcılar, bu gelişmeleri yakından takip ederek, portföylerini korumak için tedbirler almaya çalışıyorlar.

3 UZMAN UYARDI

Altın fiyatlarına yönelik tahminler ve yorumlar üç uzman isim tarafından dile getirildi. Altın ve para piyasaları uzmanları İslam Memiş, Yatırım Araştırma Analisti Ahmet Deniz Yağbasan ve Mehmet Ali Yıldırımtürk gram altın için beklenen rakamı verdi.

İslam Memiş, altın fiyatlarında haziran ayından sonra rekor beklediğini ifade etti ve orta ve uzun vadede altının ons fiyatının 2.000-2.250 dolar civarına çıkabileceğini belirtti. Altının ons fiyatının değerinin altında kalmaya devam ettiğini ve Haziran sonrasında altın fiyatlarında rekorların gelmeye devam edeceğini söyleyen Memiş, gram altının Haziran sonrasında 1.450-1.500 liraya kadar yükselebileceğini vurguladı. Gram altının ons gibi değerinin altında olduğunu açıklayan Memiş, bu seviyelerin satış değil, alış seviyeleri olduğunu vurguladı.

1.250 TL SEVİYESİNİ GEÇEBİLİR

Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk de, gram altın fiyatlarının ons altın fiyatlarından daha belirleyici olduğunu vurgulayarak dolar/TL yerine ons altın fiyatlarına odaklanılması gerektiğini belirtti. Yıldırımtürk, Fed'den gelen faiz mesajlarının piyasada fiyatlandığını ve iç piyasada seçim sürecine odaklı bir seyrin olacağını söyledi. Gram altın fiyatlarının önümüzdeki günlerde 1.250 TL seviyesini geçeceğini tahmin ettiğini de sözlerine ekledi. Vatandaşların dövize göre altına daha çok itibar ettiğini gözlemlediğini de belirtti.

YILIN İKİNCİ YARISINDAN İTİBAREN

ALB Yatırım Araştırma Analisti Ahmet Deniz Yağbasan ise ABD TÜFE verilerinin dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirterek, yılın ikinci yarısından itibaren altın fiyatlarının 2000 dolara doğru yönelebileceğini, ons altında 2000 dolar senaryosunun destek bulması halinde, gram altında da 1250-1300 TL bandına doğru bir hareketlilik olabileceğini söyledi. Yatırım yapacak kişilerin uzman yorumlarına dikkat ederek adım atması şiddetle önerildi.