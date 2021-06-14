Gram Altın Fiyatları 500 TL’nin Altına Çekildi

Küresel piyasalardan bu haftanın gündemi Fed’in Çarşamba günü açıklayacak faiz kararı. Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı Fed’in faiz kararı öncesi ABD Doları’nın güçlenen etkisiyle son 1 ayın en düşük seviyelerini gördü.

Fed’in kararı açıklanana karar piyasalar üzerindeki baskılar devam edecek gibi görünüyor. Bu süreçte ise spot altın fiyatları gözle görülür bir şekilde düşmeye başladı. Spot altının ons fiyatı bugün yüzde 1'in üzerinde gerileyerek 1.855 doların da altına geldi. Bu da 19 Mayıs’tan bu yana olan spot altının en düşük seviyesi.

Spot altının seviyesi düşerken gram altın fiyatları da akabinde düşmeye başladı. Dolar/TL kurundaki düşüşten de destek alarak gerileyen gram altın fiyatları, 500 TL’nin altına çekilmiş durumda. Haziran ayı başında 530 liraya çıkan gram altının gerilemesi devam ediyor. Çeyrek altın 810 liradan, Cumhuriyet altını ise 3.228 liradan satılıyor.

Altın Fiyatları Neden Düşüyor?

Analistlerin açıklamalarına göre, Fed’in Çarşamba günü varlık alımı azaltımı konusundan faiz kararının verilmesi durumunda yatırımcıların kar realize etme ve altın pozisyonlarını azaltma yoluna gidildiği belirtiliyor. Fed’in Çarşamba günü yapacağı açıklamada parasal genişleme programının esnekliğini artırmaya yönelik açıklamalarda bulunacakları tahmin ediliyor.

Tera Yatırım tarafından hazırlanan analizde ise Fed’in kararı öncesi ons altının yükseliş kanalından çıktığı belirtti. Kurumun yaptığı analiz şu yönde:

"Bu haftanın küresel bazda en önemli konu başlığı olan ve merakla beklediğimiz FOMC toplantısı öncesinde haftaya düşüşle başlayan Ons Altın, Nisan ayı başından beri içerisinde hareket ettiği yükseliş kanalının dışına çıktı. Geçtiğimiz Perşembe günü ABD’de açıklanan ve piyasa beklentisinin üzerinde gelen enflasyon verisi ile 1.900 dolara kadar yükselen sarı metal bu direnç seviyesini kıramadı. Son iki işlem gününde 1.900 dolardan 1.855 dolara kadar gerileyen Ons Altın’da satış baskısının sürmesi durumunda 1.843 ve 1.835 destek seviyeleri söz konusu olabileceği gibi olası tepki alımlarıyla yükselişler görmemiz durumunda ise 1.860 ve 1.872 direnç seviyelerini takip edeceğiz.”

Ziraat FX’den gelen değerlendirme raporlarında ise dolar bandından olası tepki alımları görülebileceği ifade edildi. Yapılan değerlendirmede, "Bu çerçevede Ons Altın'da baskının sürmesi durumunda 1.850 seviyesinden tepki alımları görülebilir. Güçlü destek ise 1.842 civarında. Diğer yandan, olası yükselişlerde 1.866 direncinin üzerinde 1.878 hedef olarak izlenebilir." ifadeleri kullanıldı.