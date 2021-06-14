Sedat Peker’den “Gözaltına Alındı” İddiasına Yanıt Geldi

Yayınladığı videolar ile Türkiye gündemini sallayan ve organize suç örgütü lideri olması iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker’in Dubai’de kendi konutundan alınarak gözaltına alındığı iddiası ortaya atılmıştı. Dün akşamdan beri sessizliği koruyan Peker, bugün yaptığı kendi sosyal medya hesabından bir paylaşımla kendisine yönelik olan “gözaltına alındı” iddialarına karşılık açıklamalarda bulundu. Peker, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, bu iddiaların asılsız olduğunu belirterek yalanladı.

Şu anda Birleşik Arap Emirlikleri’nde olan Peker’in, Dubai polisi tarafından gözaltına alındığı iddiasına yönelik Peker açıklamasında Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri tarafından evinden alındığını ve sonrasında da serbest bırakılıp ailesinin yanına döndüğünü belirtti.

Kendisine yönelik bu iddialara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Peker, şunları söyledi:

“Karşılıklı sohbette bulunduk”

"Kıymetli dostlarım, öğle saatlerinden itibaren kaldığım mekandan yetkililerle beraber ayrıldım. Şu an kaldığım mekana, ailemin yanına geri geldim. Hakkımdaki iddiaların yoğunluğu nedeniyle karşılıklı sohbette bulunduk. Şahsım hakkında herhangi bir Interpol kararı olmadığı için, tüm herkes gibi ülkelerinde misafir olarak bulunduğumu söylediler. Hakkımda birçok suikast ihbarı olduğunu bana ilettiler, hepimizin bildiği gibi" dedi.

“Operasyonla yakalandığım asla doğru değildir”

Peker, hakkında çıkan “gözaltına alındı” iddialarına yönelik, "Ülkeden ayrılmamda veya ülkede kalmamda herhangi bir sorunun olmadığını da bana ilettiler. Aydınlık Gazetesi'nde yazan SAT timlerinin ve MİT timlerinin yaptığı operasyonla yakalandığım asla doğru değildir" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarına şunları da ekledi:

"Zaten ben uluslararası hukuka göre aranan bir kişi değilim. Bu sebeple yüce devletimizin bana resmi bir operasyon düzenleyebilmesi de mümkün değildir. Her normal insana davrandıkları gibi bana da kibar bir şekilde davrandılar."

Peker’in açıklamalarından önce konunun patlak vermesi Gazeteci Alişer Delek’in, Peker’in yakın isimlerinden olan Emre Olur’dan aldığı haber ile ortaya çıkmıştı.

Gazeteci Alişer Delek, konuya ilişkin kendi Twitter hesabından şu açıklamaları yapmıştı:

"Sedat Peker'in "basın danışmanı" Emre Olur ile az önce görüştüm. Peker'in, Dubai'de kaldığı konuta BAE polisleri TSİ 12'de geliyor. Kendisini bir yere davet ediyorlar."

"​Peker'in tek gelmesini ve üzerine bir elektronik cihaz almamasını istiyorlar. Sedat Peker bu "daveti" kabul ediyor. Telefonla görüştüğümüz sırada konuttan Emre Olur'a bir telefon geldi."

"TSİ 22:16'da gelen bu görüşme sayesinde Sedat Peker'in hala konuta dönmediği bilgisini aldık. Nerede olduğu ve ne zaman döneceği ailesi tarafından bilinmiyor..."

"Emre Olur, Sedat Peker'in gözaltına alınması ya da öldürülmesi dahil endişeli olduklarını söyledi. Böyle bir durumda yayınlanmak üzere bir belge ya da kayıt bıraktı mı diye sordum... "

"Gereken her şeyi gereken herkes öğrenir" yanıtını aldım. Emre Olur, Peker hakkında Türkiye tarafından 10 kez Interpol başvurusu yapıldığını ve bu başvuruların "Peker'in açıklamaları siyasi" olduğu gerekçesiyle reddedildiğini de iddia etti."