Bugün piyasalar gözlerini FED Başkanı Jerome Powell’in Jackson Hole toplantısında yapacağı açıklamalara çevirdi. Bugün saat 17:05'te konuşacak olan FED Başkanı Powell'in açıklamaları altının düşüş seyrinde farklılığı tetikleyebilir.

Gram altın haftanın son gününe düşüşle başladı. Yurtiçi piyasalarda yaşanan gelişmeler ile güç kaybına uğradı. Merkez Bankası'nın aldığı 750 baz puanlık faiz artışı sonrası dolarda %7'lik düşüş kaydedildi. Bu durum gram altını da etkiledi. Bu sabah saatlerinde gram altın 1.600 TL'nin altında güne başladı.

TCMB FAİZ KARARI SONRASI GRAM VE ONS’TA NELER YAŞANDI?

Gram altın Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararı sonrası 1.588 TL'den alıcısını buldu. Gün içinde en düşük 1.581 TL seviyesine kadar geriledi. Yeni güne 1.600 TL ile başlayan gram altın 25 Ağustos Cuma günü 1.594,50 TL'den alıcısını buluyor.

1.700 TL seviyesini aşan gram altındaki bu düşüş Ons’u da etkiledi. Ons altın serbest piyasalarda 2.000 dolara kadar ulaşırken Merkez Bankası'nın hamlesi ile 1900 dolara kadar geriledi. Öte yandan analistler Ons altının 1..920 dolar seviyesine doğru bir trend yakalayacağını düşünüyor. Bunun sebebi olarak Powell’in yapacağı açıklamalar görülüyor.

25 AĞUSTOS CUMA GÜNÜ GRAM, ONS, ÇEYREK ALTIN FİYAT LİSTESİ

25 Ağustos Cuma günü Gram altın alış fiyatı 1.594,50 TL. Gram altın satış fiyatı 1.594,79 TL

25 Ağustos Cuma günü Çeyrek altın alış fiyatı 2.680 TL. Çeyrek altın satış fiyatı 2. 791 TL

25 Ağustos Cuma günü Ons altın alış fiyatı 1.913,58 dolar. Ons altın satış fiyatı 1.913,88 dolar

25 Ağustos Cuma günü Yarım altın alış fiyatı 5.377 TL. Yarım altın satış fiyatı 5.583 TL

25 Ağustos Cuma günü Cumhuriyet altını alış fiyatı 10.719 TL. Cumhuriyet altını satış fiyatı 11.121 TL

25 Ağustos Cuma günü Ata altın alış fiyatı 11.018,35 TL. Ata altın satış fiyatı 11.332,04 TL