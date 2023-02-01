Göreni şaha kaldıran IQ testi son derece popüler... İnsanların sadece yüzde 4'ü gizli gülü 10 saniyede görebiliyor!

İnsanların sadece yüzde 4'ü gizli gülü 10 saniyede görebiliyor! Göreni şaha kaldıran IQ testi son derece popüler... Optik illüzyonlar en son İnternet trendidir. Kullanıcılar hızlı bir başarı hissi sağladıkları için optik illüzyon meydan okumalarına bağımlı hale geliyorlar. İnsanların dikkat aralıklarının çok değişken olduğu bir çağda, optik illüzyonlar dikkatlerini çekmekle kalmıyor, aynı zamanda onları daha fazlası için geri gelmelerini sağlıyor. Bu detay da günümüz toplumunda optik illüzyonların önemini vurgulamaktadır. Yeni bir optik yanılsama insanların kafasını karıştırıyor. Aşağıdaki görseldeki gizli gülü bulmak için 10 saniyeniz var.

İLK BAKIŞTA GÖRMEK ÇOK ZOR!

Arka plana karışan gülü ilk bakışta ayırt etmek zor. Keskin görüşe sahip kişiler ise zaman sınırı içinde gülü tanıyabilecektir. Optik illüzyonlar, görsel becerilerimizi geliştirmenin ve beynimizi görüntü işlemede daha verimli hale getirmenin yollarından biridir.

DİKKATİ ARTIRIYOR!

Ayrıca günlük hayatımızdaki en küçük şeylere dikkat etmeyi ve önem vermeyi de öğretir. Görev nispeten basit olduğundan, zaman sınırı az olacaktır.

GÜLÜ BULABİLİR MİSİN?

Bu resimde gizli bir gül var. Hemen şunu ifade etmek gerekiyor ki, gülü bulmak için daha dikkatli olmalısınız.

İŞTE GÜLÜN YERİ

Kaçınız gülü görebildi? Gülü bulamazsanız size yardımcı olacağız. İşte milyonlarca kişinin merakla aradığı çözüm

haber24.com özel haber