Duyan 1'er 2'şer değil 4'er 5'er alıyor! ŞOK züccaciye ürünlerinde çılgın indirim! İzdiham yaratacak! ŞOK 1 Şubat 2023 aktüel kataloğu ürünleri dikkat çekmeyi başardı. Çarşamba ve cumartesi günleri kallavi indirimleri devreye alan market yepyeni bir kataloğ yayınladı. Bu kataloğda özellikle yiyecek, içecek ve züccaciye ürünlerinde dikkat çeken bir indirim başlatıldı. Yarın sabahın ilk saatleriyle birlikte markete koşan fırsatı kapacak.

ŞOK züccaciye ürünlerinde çılgın indirim! İzdiham yaratacak. Duyan 1'er 2'şer değil 4'er 5'er alıyor. ŞOK marketler zinciri binlerce şubesiyle dikkat çeken ürün indirimlerini satışa sunuyor. Bu minvalde ŞOK 1 Şubat 2023 aktüel kataloğu ürünleri son günlerde arama motorlarında ilk sıralarda araştırıldı. Bu ürünlerin listesini sizinle paylaşıyoruz.

ŞOK 1 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU

Erkek Kancalı Ayakkabı

• Beden: 41, 42, 43 numara

• Termo taban • Sıcak kışlık astar

• Pamuklu bağcık

• Fuspet iç taban

Ada İkili Koltuk

• Genişlik: 125 cm

• Derinlik: 60 cm

• Yükseklik: 90 cm

• Oturum Yüksekliği : 40 cm

• Oturum Derinliği: 60 cm

• Ürün demonte teslim edilir, kurulum müşteriye aittir

• Stok: 500 adet

Redragon Themis H220 Mikrofonlu Oyuncu Kulaklığı

• Stereo Surround Ses

• Gürültü Önleyici Mikrofonlu Kulak Üstü Kulaklık

• Ses Kontrolü, Kırmızı LED Işık

• Kırmızı LED arkadan aydınlatma

• PC / PS, Xbox One ve Nintendo Switch ile uyumlu

• Yerleşik ses ayarı ve mikrofon anahtar

Oertha Büyük Kitaplık Siyah/Beyaz • Ürün demonte teslim edilir, kurulum müşteriye aittir

• Stok: 500 Adet

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