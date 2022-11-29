Gönül Dağı'nda tahammül sınırlarını aşacak ayrılık iddiası! Pılısını pırtısını toplayıp gönderiyorlar!

Pılısını pırtısını toplayıp gönderiyorlar! Gönül Dağı'nda tahammül sınırlarını aşacak ayrılık iddiası! Sezon başı Gülsim Ali'nin vedasıyla yıkılan seyirciye bir şok daha yaşatılacak. Ortalığı karman çorman edecek iddiaya göre, dizide Taner rolüyle önemli bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Berk Atan, Gülsim Ali'nin ayrılığı sonrası diziden ayrılacak. Karakter kısa bir süre sonra bitirilecek.

Cumartesi akşamlarının en popüler dizisi olma yolunda önemli mesafe kat eden Gönül Dağı dizisinde öyle bir ayrılık yaşanacak ki izleyicilerin ağzı bir karış açık kalacak. Şok olayların ardı sıra yaşandığı diziye önemli bir isim daha veda ediyor. Söylentilerin ışığında Taner rolündeki Berk Atan'ın diziye vedası herkesi şok edecek ve yerine başka ünlü bir isim gelecek.

ORTALIK KARIŞTI

Gönül Dağı, TRT 1'in en çok izlenen dizileri arasında yerini alıyor. Dizide Gülsim Ali'nin ayrılığı sonrası ortalık toz duman oldu.

BAŞROL GİDİYOR

Gülsim Ali'nin vedasıyla yıkılan seyirci bir başrol oyuncusunun daha vedasıyla şok içten yaşayacak.

DİZİDEKİ İŞİ BİTİRİLDİ

İddiaya göre, dizide Taner rolüyle önemli bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Berk Atan, Gülsim Ali'nin ayrılığı sonrası diziden ayrılacak.

BERK ATAN KİMDİR?

Berk Atan 26 Eylül 1991 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. 2012 Best Model of Turkey birincisidir. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde eğitim görmüştür.