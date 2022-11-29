Akşam 18'de Açıklandı! Emeklilere Müjdeli Haberi Cumhurbaşkanı Verdi! Bu Ay Sonuna Kadar Ödeme Alacaksınız! Resmi Açıkla

Emekliler müjde! Emeklilere yeni ödeme verilecek. Nakit isteyen emeklilere hemen ödemeler verilecek. Emekli maaş hesapları üzerinden nakit alacak kişiler, uygun faizlerle kredi verilecektir. Nakit kredi almak isteyenler, başvuru yaptıklarında hemen hesaplarına Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden nakit alabileceksiniz. Aralık ayı içinde de devam edecek olan bu kampanyadan sadece kamu bankaları onay vermektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden nakit isteyenler, uygun faizlerle bu kredileri devlet destekli olarak işlem yapılacaktır.

ZİRAAT BANKASI:

Kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası, yaptığı yeni açıklama ile birlikte, kredilerini hesaplarına atacağı bir kampanya başlattı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, kredi ödemelerini hesaplarınıza atacaksınız. Kredi notuna bakmadan Ziraat Bankası hesabınızın olması durumunda kredi ödemesini hemen hesaba atacaksınız. Bu işlemler internet bankacılığı ve Ziraat mobil uygulaması üzerinden yapılmaktadır. Kredi isteyenlere hemen ödeme verilmektedir.

VAKIFBANK:

Vakıfbank emekli maaşı alan kişilere 50 bin TL gelir belgesiz kredi verecek. 36 ay vadeye kadar kredi alabileceksiniz ve bu kredileri hesaplara hemen atabileceksiniz. Kredi notunuz düşük olsa bile Vakıfbank üzerinden emekli maaşı almanız yeterli olacaktır. Bu şekilde kredi başvurusunu yapabilecek ve onaylanan krediyi hesaplarınıza atacaksınız.

HALKBANK:

Halkbank emekli maaşı alan kişiler, ihtiyaç kredisi ile birlikte borç kapatma kredisi de alacaklardır. Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinden aldığınız emekli maaşı hesabınız üzerinden 40 bin TL'Ye kadar 36 ay vadeye kadar düşük faizli gelir belgesiz kredi alabileceksiniz. Halkbank nakit kredi kullanmak istiyorsanız, 5 dakika içinde sonuç alabileceksiniz. Halkbank kredi almak isteyenlere, başvuru şartlarına uygun olarak kredi kullanacaksınız.