Gönül Dağı Yenildi, Yalı Çapkını Kazandı!

Reyting yarışında en büyük rakibi olan Gönül Dağı isimli televizyon dizisi projesini açık ara geride bırakan Yalı Çapkını isimli proje yayın hayatına devam ediyor. Yalı çapkın dizisi 2022-2023 sezonunun en başarılı dizisi olarak öne çıkıyor ve rakiplerine fark atmayı başarıyor. Dizi projesi yalnızca cuma akşamları değil haftanın her gün ekranlarda izleyiciyle buluşan bütün programları reyting oranlarında fark atarak adından söz ettiriyor. Özellikle cumartesi akşamlarında çok iyi bir reyting başarısı sergileyen ve 3 sezondur yayında olan Gönül Dağı dizisine fark atan Yalı Çapkını dizisi rakibini geri planda bırakmayı başardı.

Uzun süre boyunca en çok izlenen dizi olan Kuruluş Osman ile beraber Gönül Dağı isimli dizi projesi zirvede yer alarak adından söz ettirmişti. ATV projesi olan kuruluş Osman ise 4. sezonu ile yayın hayatına devam ederken diğer projeler gibi Gönül Dağı’nın arkasında kaldı. Kuruluş Osman dizisinin çift haneli oranların altına gerilemesi ve reyting oranlarında büyük düşüş yaşaması ile beraber Gönül Dağı dizisi en çok izlenen proje oldu.

Yalı Çapkını dizisi 2022-2023 sezonu ile birlikte kısa süre içerisinde çok etkili bir çıkış sergiledi ve adından söz ettirdi. Hiç kimse Yalı Çapkını dizisinin bu kadar başarılı olmasını beklemiyordu ve bu durumu şaşkınlıkla karşıladı. Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu ikilisinin başrolde bulunduğu dizinin her yeni bölümü milyonların ilgisini çekerek devam ediyor. Her yeni haftada seyirci grubu sayısında artış yaşanıyor ve bu durum dikkat çekiyor. 13. bölümü ile 16 Aralık cuma akşamında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi reyting oranlarında bir rekor daha kırdı ve magazin gündeminin üst sıralarında adından söz ettirdi. Yalı çapkın dizisi 14'lü oranları yükseldi ve bu anlamda sezonun en başarılı projesi olarak zirvede görüldü.

Yalı Çapkını, Gönül Dağı ve kuruluş Osman dizilerini geçerek zirveye yerleşti ve kolay kolay geriye düşmeyeceğini gözler önüne serdi. Yalı Çapkını dizisinin aksine TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı isimli proje 11'li reytingleri alarak yoluna devam ediyor. Ancak istikrarlı bir şekilde çok izlenen Yalı Çapkını ise reytinglere damga vuruyor ve ne kadar büyük bir başarı elde ettiğini gözler önüne seriyor.

Dizinin 13. bölümü çok izlendi ve 14. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı merak konusu oldu. Seyirci grubu dizinin yeni bölümünden gelecek olan kareleri takip etmek için sabırsızlanıyor ve konu hakkında çeşit araştırmalar gerçekleştiriyor. Dizinin karakterleri olan Ferit ile Seyran bir eşikten dönüyor ve ikilinin arasında yaşanacaklar merak ediliyor. Gerçek bir hikayeye odaklanan Yalı Çapkını dizisinin başrollerinde Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu bulunuyor. Projenin reyting rekorları kıran 13. bölümü sonrasında Yalı Çapkını dizisinin 14. bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı ve fragmanın yayınlanıp yayınlanmadığı merak konusu oldu. Kanal gelecek bölümden henüz kareler paylaşmadı fakat sizler için fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde bu durumu size bildireceğiz.