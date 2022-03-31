Gönül Dağı Rıfat, Serdar'dan Sonra Huzuru Bulma Yolculuğunda

Ekranlara geldiği ilk bölümden beri büyük başarı kazanan Gönül Dağı isimli proje izleyici kitlesinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Proje ikinci sezonu ile yayın hayatına devam ediyor ve seyirci kitlesi dizinin yeni bölümlerini merak ve heyecan içerisinde bekliyor. Dizi Cumartesi akşamlarında izleyici karşısına çıkıyor ve önemli gelişmeler meydana geliyor. Rıfat karakteri dizinin son bölümlerine damga vurmuş ve yaşanacak olan gelişmeler merak edilmişti. Rıfat karakteri ünlü oyuncu Hüseyin Sevimli tarafından çok başarılı bir şekilde canlandırılıyordu.

Asya'nın vedası ile sarsılan Rıfat evlenerek yuva kurmayı arzuladığı ve aşk ile bağlı olduğu Asya'dan beklemediği bir şekilde tokat yemiş ve hayal kırıklığı yaşamıştı. Asya karakterinin ayrılık karar vermesi sonrasında Rıfat da kendisini bulmak için bir yola çıkmış ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu olmuştu.

Dizinin 1. sezonunda Utku Ateş tarafından hayat verilen Serdar karakteri de benzer bir durum yaşamıştı. Serdar Dilek ile nişanlıydı ve terk edilmesi ardından bu durumu kabullenmeyi reddetmişti. Fakat ciritçi Abdullah'ın ona yol göstermesi ile beraber öfkesine yenik düşen ve kalbi kırılan Serdar gitmiş onun yerine ruhu arınmış ve temizlenmiş bir karakter gelmişti.

Sıra huzur bulma yolculuğunda Rıfat'a gelmiş ve Asya'nın kendisini terk etmesi sonrasında ruhunu temizlemeye çalışmıştı. Dizinin yeni bölümlerinde Hüseyin Sevimli de dizi hayranlarına farklı duygular yaşatacak.Hhikayenin ilk sezon sonunda Serdar karakteri Elif'i terk ederek ayrılmıştı ve Rıfat’ın yolculuğunun ise nasıl olacağı merak konusu oldu. Bugüne kadar 57 bölümü ile izleyici karşısına çıkan Gönül Dağı dizisi her yeni bölümü ile üstün başarı elde ediyor. Projenin 3. sezonu ile ekranlarda yer alacağı tahmin ediliyor ve seyirci kitlesi söz konusu projeyi titizlikle takip ediyor.