Onur Saylak İmzalı Uysallar Beğeni Topladı

Bir süre önce Emmy ödüllü Şahsiyet isimli projeye imza atan başarılı yönetmen Onur Saylak'ın yeni mini dizisi olan Uysallar isimli proje Netflix'te dün yayınlanmaya başladı ve izleyiciyi kendisine çekti. Daha önce yayınlamış olduğu tanıtımlar ile büyük merak ve heyecan uyandıran dizi, aynı zamanda adından söz ettiriyordu. Oyuncularının sergilemiş olduğu performanslar ile seyirci kitlesinden tam not alan proje, seyirci kitlesini kendisine çekti ve onları etkisi altına aldı.

Türkiye'nin en başarılı yazarları arasında bulunan Hakan Gündoğay, Uysallar dizisinin senaristliğini üstleniyor ve dizi Ay Yapım imzalı olarak izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin oyuncu kadrosu da çok güçlü olurken Haluk Bilginer ve Uğur Yücel gibi usta isimler projenin oyuncu kadrosunda yer alıyor. Bunun yanı sıra Serkan Altunorak, İbrahim Selim, Songül Öden ve Öner Erkan gibi ünlü isimler de dizide yer alıyor.

Öner Erkan tarafından hayat verilen Oktay Uysal karakteri dizinin baş karakteri olarak izleyici karşısına çıkıyor ve çok büyük bir firmada mimar olarak hayatına devam ediyor. Oktay Uysal son derece lüks bir hayata sahip olarak izleyiciye kendisini tanıtıyor ve iki çocuk babası olması ile de ilgi çekiyor. Daha sonra yaşadığı hayatın baskısı sebebiyle edilmeye başlayan karakter gençliğinde olduğu gibi çareyi Punk'çıya dönüşmekte buluyor ve bu kararı ile adından söz ettiriyor.

Pek çok izleyici tarafından izlenen Uysallar isimli dizi Netflix’te izleyici karşısına çıktı ve büyük ses getirdi. İzleyici kitlesi tarafından etkileyici bulunan proje 8 bölümden oluşarak yayınlandı. Bunun yanı sıra sosyal medya hesaplarında da dizi hakkında yorumlar yapıldı ve izleyici kitlesini dizinin etkisi altına aldığı anlaşıldı. Çok sayıda izleyici projenin çok güzel olduğuna dair yorumlarda bulundu ve herkesin vermiş olduğu emek için tebrik mesajları yazıldı.