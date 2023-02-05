Gönül Dağı Oyuncuları Kış Şartları ile Mücadele Ediyor! “Sivrihisar Çok Soğuk”

Cumartesi akşamlarında TRT1 ekranlarında seyirci karşısına çıkmaya devam eden Gönül Dağı isimli televizyon dizisi projesi 3. sezonu ile merak içerisinde izleniyor. 3 senedir dizi ekibi Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kış günlerini geçiriyor. Pek çok insanın ise bozkırın egemen olduğu Anadolu'nun ortasında kış mevsiminin ne kadar soğuk olduğunu iyi biliyor. Dizi oyuncuları işte böyle zorlu bir ortamda çalışıyor ve özel hayatlarından da feragat ediyor. Dizi ekibi, 3 senedir oldukça zorlu olan yolculuğu eğlenceye çevirmeyi başardı ve kış şartları ile mücadele edebildi.

Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Berk Atan'nın başrollerinde bulunduğu Gönül Dağı isimli televizyon dizisi projesi her sezonu ile büyük beğeni toplayarak yayın hayatına devam ediyor. Dizi hikayesi her ne kadar son dönemde istenildiği gibi ilerlemesi ve çeşitli eleştiriler alsa da oldukça başarılı bir proje. 3 yeni sezonunda da milyonların sevgisini kazanarak yayın hayatına devam eden dizi projesi hikayesi ile dikkat çekiyor.

Gönül Dağı isimli televizyon dizisi projesi milyonların sevgisini kazanmaya devam eden bir proje olarak yayın hayatına devam ederken ekip oyuncuları ise kış döneminde çekimlerde büyük zorluklar çekiyor. Dizi oyuncuları için Sivrihisar'ın soğuk havasını alışmak çok kolay bir durum değil. Bunu yanı sıra oyuncu kadrosu Gönül Dağı dizisinin çekimlerinin haricinde boş kalan zamanlarda yapabilecekleri çok fazla bir şey de bulamıyor.

Ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan geçtiğimiz sezonda Gönül Dağı dizisine veda etmiş ve Dilek karakteri bu şekilde hikayede son bulmuştu. Oyuncunun projeye veda etmesinin arkasında bölgede yaşanan hayatın çok durağan olması gibi bir iddia ortaya atılmıştı ve oyuncunun eski hayatını özlediği de söylenenler arasında yer alıyordu.

Merve Yıldız isimli oyuncu da 3. sezonda Gönül Dağı isimli televizyon dizisi projesine dahil oldu ve hayat verdiği karakter sebebiyle pek çok izleyiciyi sinir etti. Yasemin isimli karaktere hayat veren Merve Yıldız, Berk Atan ile Partner oldu ve kariyer hayatında çok önemli bir fırsat elde etti. Merve Yıldız seyirci grubunun kendisine gıcık olunmasına bakılırsa güçlü bir oyunculuk performansı sergiliyor demektir. Bu şekilde kendisinden bekleneni ortaya koymayı başaran ünlü oyuncu bilgileri üzerinde toplayarak dizide yer almaya devam ediyor.

Yıldız bulundukları bölgenin zorluğundan bahsederken Sivrihisar'ın çok soğuk bir memleket olduğunu da belirtti. Ancak kendisinin Erzurumlu olması sebebiyle soğuktan çok etkilenmediğini açıklayan ünlü oyuncu sıcakkanlı olduğu için üşümeyeceğini söyledi. Sonradan diziye girmenin çok zor olduğunu fakat ekibin çok tatlı olduğunu anlatan genç oyuncu Merve Yıldız hemen herkesle kaynaştıklarını da aktardı.

Yönetmenlik tecrübesi de bulunan ünlü oyuncu bu durumun artılarını da sette yaşadı ve konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Set arkasının hangi koşullarda çalıştığını bilmesi sebebiyle empati yapabildiğini açıklayan Merve Yıldız yönetmenlik yapmasının en büyük artısının bu olduğunu söyledi.