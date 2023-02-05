Emekliye doping gibi gelecek ödeme gece yarısı hesaba geçti! T.C Kimlik no sonu 2, 4, 6 olana saniyesinde 7.625 TL yattı

T.C Kimlik no sonu 2, 4, 6 olana saniyesinde 7.625 TL yattı. Emekliye doping gibi gelecek ödeme gece yarısı hesaba geçti! Emeklilerin kazanç ayı Ocak oldu. 14 milyondan fazla emekli vatandaş geçen ay zamlı maaşlarını öğrendi. Zamlı maaşlarını öğrenen emekliler öte yandan promosyon avantajlarına kilitlendi. Bankaların yeni yıla özel kampanya yapması en büyük istekler arasında yerini kaparken güncel promosyon teklifleri ise banka banka araştırılıyor. Bu konuda arama motorlarına yönelen kişi sayısı da artıyor.

Emekliye doping gibi gelecek ödemeler gece yarısı hesaba geçti. T.C Kimlik no sonu 2, 4, 6 olana saniyesinde 7.625 TL yattı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaş zammının ardından bir o kadar da promosyon güncel tekliflerini incelemekle vakit geçiriyor. En yüksek teklifi veren banka tercih unsuru olurken ek avantajlar da milyonlarca kişinin tercih sebebi oluyor. Bu kriterleri tek tek göz önüne alarak güncel rakamları sizlere editörlerimiz aracılığıyla aktarıyoruz.

ZAMLI MAAŞLAR TAMAM...

Ocak ayı milyonlarca emekli için bir kazanç oldu. Vatandaşlar enflasyon verisi sonrası zamlı maaşlarını öğrendi.

SIRA PROMOSYONDA!

Bankaların yeni yıla özel kampanya yapması en büyük istekler arasında yerini kaparken güncel promosyon teklifleri yenilendi.

ZİRAAT-VAKIFBANK-HALKBANK

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL verilecek.

Öte yandan Akbank 10.000 TL ve üzeri maaş tutarlarına 5.000 TL nakit promosyon ödemesi aktarıyor.

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