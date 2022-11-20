28 gün sürecek dediler ve... Gönül Dağı izleyicisine sinirden saç baş yolduracak karar! Milyonların ilgiyle izlediği dizi için karar verildi. TRT 1 tarafından yapılan açıklamaya göre Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası maçlarının yayınlanacak olması nedeniyle bazı diziler kısa süreliğine ara verecek ve onlardan birisi de Gönül Dağı olacak.

Gönül Dağı izleyicisine sinirden saç baş yolduracak karar! 28 gün sürecek dediler ve noktayı koydular. Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Gönül Dağı dizisiyle ilgili alınan son karar dizinin izleyicilerini şaşırtmaya yetti. Kanal yönetimi tarafından verilen bilgiye göre Gönül Dağı 3-4 haftalık süre zarfı boyunca ekranlarda olmayacak. Bu kararın nedeni ise Katar'da yapılacak 2022 Dünya Kupası... Kupa maçlarının yayınlanacak olması nedeniyle dizi mecburiyetten ekranlarda yerini alamayacak.

FLAŞ KARAR

Gönül Dağı izleyicisini üzecek bir karara imza attı. Serüvenini tüm hızıyla sürdüren diziden ara verme kararı çıktı.

SEBEBİ DÜNYA KUPASI MAÇLARI

TRT 1 tarafından yapılan açıklamaya göre Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası maçlarının yayınlanacak olması nedeniyle diziler ara veriyor.

GÖNÜL DAĞI DA ARA VERİYOR

Bu süreçte de bazı diziler kısa süreliğine ara verecek ve onlardan birisi de cumartesi günlerinin sevilen dizisi Gönül Dağı olacak.

ARALIK SONU EKRANLARDA....

Dizinin yeni bölümünün Aralık ayının sonuna doğru yayınlanması beklentiler arasında yer alıyor.

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