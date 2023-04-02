Ömer Dizisi Pazartesi Günü Reyting Patlaması Yaşayabilir!

Star TV ekranlarında pazartesi akşamlarında izleyici ile buluşan Ömer dizisi yayın hayatına başladığı ilk günden bu yandan çok önemli bir çıkış yapmıştı. Fakat reyting oranlarında ise bu durum istenilen oranda sonuç vermemiş ve elde edilen oranlar hayal kırıklığına uğratmıştı. Projenin ilk bölümü ile rakiplerinin önüne geçmesi beklenirken gelen sonuçlar ortalamanın üzerinde olsa da beklenen etkiyi yaratamadı. Diğer taraftan söz konusu dizi projesinin sezonun en başarılı ilk 5 dizi arasında girmesi için de senaryonun daha ilginç bir hal alması şart olarak gözüküyor.

Ömer dizisinin rakibi olan Kızılcık Şerbeti için dizi projesi senaryoda Nursema karakteri üzerinden bir patlama yapmıştı. Bu durumun asıl sebebi ise ülkemizde kadınların yaşadığı toplumsal baskıya dikkat çekilmesi olmuştu. Bu defa Ömer dizisinde benzer bir durumun gerçekleşeceği ve bu sebeple Ömer dizisinin de patlama yapacağı konuşuluyor. Ömer ve Gamze arasında olan ilişkinin çevredekilerin ve ailelerin baskısı sonucunda bitip bitmeyeceği ya da yeniden alevlenip alevlenmeyeceği merak ediliyor. Pek çok izleyici Ömer dizisinin 10. bölümünden yayınlanan fragmanının karşısında heyecanlarının yükseldiğini yazdı.

Ömer ile Gamze arasındaki tüm zorluklara beraber katlanma ve ilişkilerini beraber yaşama noktasında bir geri dönüş ışığı göründü. Senaryoda ana konudan uzaklaşılıp iki aşık dışındaki meselelerin işlenmesi de bir süredir eleştiri oklarının hedefi oluyordu. Diğer taraftan dizide hem Nisa'nın başına gelenler hem de Gamze'nin yaşadıkları ile beraber kadın haklarına yönelik toplumda artan duygu durumuna paralel olarak senaryoda değişim izleri görüldü.

Ömer Süreyya ile olmayacağını söyledi ve kendisini Gamze'ye doğru savrulurken buldu. Bu durum karşısında Gamze Ömer'e doğru yeniden adımlar atmaya başladı ve fragmanda bu durum dikkat çekti. Projenin 11. yeni bölümü 3 Nisan Pazartesi akşamında Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.