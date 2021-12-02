Gönül Dağı Dizisine Flaş Oyuncu Transferi

İlk sezondan bugüne kadar TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve oldukça başarılı bir şekilde yayın hayatına devam eden Gönül Dağı dizisi bu defa oyuncu kadrosuna yapılan transfer ile adından söz ettirdi. Her yeni bölümü ile başarı grafiğinin gittikçe yükselten sevilen dizi Gönül Dağı, ünlü ve güçlü bir oyuncuyu kadrosuna dahil etti. Transferi gerçekleşen yeni oyuncu ile magazin gündeminin üst sıralarında yer alan proje, hikayesi ile dikkat çekmeye devam ediyor.

Projenin oyuncu kadrosuna dahil olan yeni isim ile ilgili detaylar gazeteci Birsen Altuntaş tarafından paylaşıldı ve yapılan paylaşım dikkat çekti. O ismin Cem Kurtoğlu olduğu öğrenildi ve Kurtoğlu'nun, Elif'in babası Yalçın rolüne hayat vereceği bilgisine ulaşıldı. Rekortmen dizide Zümre Meğreli tarafından hayat verilen Elif'in babası olarak izleyici karşısına çıkacak olan ünlü oyuncu, merak ve heyecan içerisinde bekleniyor.

Haluk ve Muazzez Kurtoğlu çiftinin oğlu olan 62 yaşındaki Cem Kurtoğlu, usta tiyatro oyuncuları arasında bulunuyor. Tıpkı annesi ve babası gibi oyunculuğu seçen ünlü isim Ankara Devlet Konservatuvarı’nda eğitimini tamamladı. Bugüne kadar çok sayıda filmde ve tiyatro oyununda rol alan ünlü isim 1982 senesinde ise dizi dünyasına ilk adımını TRT 1 ekranlarında yayınlanan Preveze Öncesi ile attı.

Bugünün Saraylısı, Küçük Ağa, Aşkına Eşkıya, Sırlar Dünyası, Kurşun ve Gençliğim Eyvah gibi çok sayıda projede rol alan ünlü isim, son olarak Arıza isimli televizyon dizisi projesinde Mehmet Emin ve Savaşçı dizisinde de Mösyö karakteri ile ekranlarda yer almıştı.

Yönetmenliğini Yahya Samancı’nın üstlendiği ve yapımcılığını Köprü Film/ Ferhat Eşsiz’in gerçekleştirdiği Gönül Dağı'nın senaryosu Mustafa Becit ve Ali Asaf Elmas tarafından kaleme alınıyor.

Dizide Semih Öztürk, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Erdal Cindoruk, Feyza Işık, Gülhan Tekin, Yavuz Sepetçi, Eser Eyüboğlu ve Hazal Çağlar gibi isimler de bulunmakta.