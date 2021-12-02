Final Yapan Baht Oyunu Başarıdan Başarıya Koşuyor

Yabancı ülkeleri fethetmeye devam eden Türk dizileri Amerika'dan Asya'ya kadar çok sayıda insan tarafından izleniyor. Onlarca ülkede ekranlarda yayınlanan Türk dizileri herkesin beğenisini kazanarak yayınlanırken bu projeler arasında bulunan bir yapımda Baht Oyunu oldu.

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel'in paylaştığı Baht Oyunu isimli televizyon dizisi projesinde Aslı Sümen ile Nebi Taşkan da rol alıyordu. Bir yaz dizisi olarak 15 Haziran tarihinde yayın hayatına başlayan proje, Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkmış ve kısa süre içerisinde herkese kendisini çok sevdirmişti.

Yayınlandığı dönem boyunca en büyük rakibi olarak görülen Ada Masalı ile aynı akşamda yayınlanmaya başlayan Baht Oyunu isimli başarılı proje ilk bölümlerde düşük reytingler oranı almış fakat kısa süre içerisinde bu durumu toparlamıştı. Geniş ve sadık bir hayran kitlesi de elde eden dizi reyting oranlarını yükselterek yayın hayatına devam etmişti.

Proje sonbahara kadar devam etmiş ve kış sezonu ile beraber güçlü rakiplerin de devreye girmesi ile birlikte final bölümünü yayınlamıştı. 17. yeni bölümü ile 12 Ekim tarihinde ekranlara veda eden proje, oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyordu.

Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz'ın kariyerinde önemli bir sıçrama yaşamasını sağlayan ve Türk izleyicilerinin kalbini fetheden Baht Oyunu isimli dizi, bu defa Asya ülkelerinde izleyici karşısına çıkmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Asya TV Forum 2021'de Asyalı kanallarının huzuruna çıkan Baht Oyunu beğenilerek takip ediliyor.

Cemre Baysel tarafından hayat verilen Ada karakteri dizide ailesinden gelme kara bahtı olduğuna inanıyor ve ilk aşık olduğu erkek ile evlenirse mutlu olabileceğini düşünüyordu. Fakat daha sonra yaşadığı olaylar ile hayatı değişime uğrayan Ada, Bora ile karşılaşmış ve onu terk eden Rüzgar’ı bırakmayı başarmıştı.