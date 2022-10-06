Vakıfbank Akbank Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası gelir belgesiz acil kredi vermeye başladı

Bankalar son zamanlarda yapmış oldukları acil kredi kampanyalarında limitleri yükseltmeye devam ediyor. Vakıfbank Akbank Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden yapılan son duyuru da Ekim ayına sonuna kadar başvurularını gerçekleştirerek acil kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için 36 ay vadeli 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi imkanı sağlanacağı açıklandı. 4 bankanın da kendi kredi politikalarına uygun olarak bireysel müşterilerin alabilecekleri bu kredilerden yararlanabilmeniz için gelir durumunuzun düzenli olması ve banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması isteniyor.

Emekli olan sigortalı olarak çalışan ve devlet memuru olan vatandaşların başvurularını gerçekleştirerek alabilecekleri bu Kredi kampanyalarından faydalanacak olan vatandaşlar aynı gün içinde Kredi ödemelerini yapabilmeleri için şubelere gitmeden işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmektedirler.

Vakıfbank Akbank Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusu nasıl yapılır?

Vakıfbank Akbank Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurularında bulunacak olan vatandaşlar bankaların resmi internet sitelerine girerek buradaki kredi başvuru formunu doldurarak işlem yapabiliyor.

Vakıfbank ve Garanti Bankası ayrıca banka şubeleri üzerinden sizlere kimlikleriniz ile birlikte de hemen şube yetkisi onayında 50.000 TL kredi ödemesi veriyor.

Akbank ve Yapı Kredi Bankası ise acil kredi kullanacak olan vatandaşların kendi banka hesapları olmaları durumunda SMS atarak veya internet bankacılığı uygulamalarına kullanarak 7/24 Kredi imkanı sağlayacağını açıkladı. Acil nakit ihtiyacınızın olması durumunda Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden Cep telefonunuz aracılığı ile birlikte SM satabilir veya banka hesabınız üzerinden alacağınız internet bankacılığı uygulaması ile birlikte internet bankacılığı kredisi kullanabilirsiniz.